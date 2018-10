Stiri pe aceeasi tema

- Candidatii pentru posturi de procurori si procuror-sef in cadrul Sectiei de investigare a magistratilor, printre care este si Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru sefia DNA, sustin interviul in fata comisiei de concurs vineri, incepand de la ora 10:00, la sediul CSM.

- In asteptarea unei decizii de la Cotroceni, unde a fost trimisa propunerea ministrului Justitiei de numire a sa in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, Adina Florea s-a inscris in competitia menita sa formeze echipa nou-infiintatei Sectii pentru investigare a magistratilor, cum e cunoscuta in spatiul…

- Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la sefia Directiei Nationale Anticoruptie, si-a depus candidatura si pentru functia de procuror in cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. De asemenea, Florena Esther Sterschi, propusa de Tudorel Toader pentru functia…

- Guvernul a adoptat, miercuri, ordonanța de urgența pentru operaționalizarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, a anunțat ministrul Justiției. Tudorel Toader a precizat ca dosarele de la DNA in care sunt investigați magistrați se vor muta la Ministerul Public. "Guvernul a…

- Procurorul Giorgiana Hosu, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru postul de procuror-sef adjunct al DIICOT, va fi audiata marti in Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), iar avizul ar urma sa fie dat in 12 octombrie, scrie news.ro.Sedinta Sectei…

- Secția pentru Procurori a CSM a decis, in ședința de joi, amanarea audierii Adinei Florea, propunerea ministrului Justiției la conducerea DNA, din cauza unei sesizari formulate la Inspecția Judiciara privind o posibila abatere disciplinara.In ședința, pe marginea acestui subiect, au avut loc…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, explica felul in care va fi constituita sectia speciala de investigare a infractiunilor din justitie, in cadrul Parchetului General. Toader raspunde astfel unei solicitari a procurorului general. Sectia speciala urmeaza sa fie infiintata ca urmare a promulgarii…