Moment istoric in Japonia: Akihito abdica de pe Tronul Crizantemelor si pune capat erei imperiale Heisei (Video)

- Moment istoric in Japonia. Imparatul Akihito, in varsta de 85 de ani, a abdicat dupa mai bine de 30 de ani. Ceremonia a avut loc in Palatul imperial. Toate insemnele puterii: o oglinda sacra, o sabie veche si bijuterii ale familiei, au fost purtate de Akihito pentru ultima data.

- Abdicarea va fi marcata printr-o ceremonie scurta si simpla care va avea loc in Palatul Imperial, la care urmeaza sa asiste aproximativ 300 de persoane si care va fi transmisa in direct la posturile de televiziune. Abdicarea imparatului Akihito va pune capat erei imperiale Heisei («Pace pretutindeni»).…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, care se vor desfasura în perioada 24 iulie - 9 august 2020, au lansat miercuri un portal internet pe care sunt oferite detalii legate de orele de disputare si pretul tichetelor pentru probele din cadrul acestei competitii, cu câteva zile…

- Guvernul Japoniei a anuntat astazi numele noii „ere” care va incepe la 1 mai, cand pe tron va urca printul Naruhito, al carui tata, imparatul Akihito, urmeaza sa abdice la 30 aprilie, transmite Kyodo.

- Numele erei imperiale a regimului imparatului Naruhito, dupa abdicarea peste o luna a tatalui sau Akihito, se pronunta ”Reiwa”, iar cele doua ideograme pot insemna ”agreabil” sau ”ordine” si ”armonie” sau ”pace”, relateaza AFP potrivit news.ro.”Acest lucru inseamna nasterea unei civilizatii…

- Japonia a anunțat oficial numele noii ere imperiale care va începe de la 1 mai. Noua era va purta numele ,,Reiwa”, care înseamna ordine și armonie, informeaza BBC. Era curenta a țarii, Heisei, va lua sfârșit într-o luna, odata cu abdicarea istorica…

- Japonia a comemorat luni victimele tragediei petrecute in urma cu opt ani, la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami a declansat o catastrofa nucleara la centrala Fukushima, provocand moartea a aproximativ 18.500 de persoane, relateaza AFP. Victimelor le-a fost…

- Astazi, osemintele Regelui Carol al II-lea sunt așezate pentru eternitate in Noua Catedrala Arhiepiscopala și Regala de la Curtea de Argeș. Este o reintregire a dinastiei romane care a avut un rol esențial in nașterea, modernizarea și dezvoltarea Romaniei.