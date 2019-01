Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Contantinopolului a semnat, sambata, un decret prin care acorda independenta Bisericii Ortodoxe din Ucraina, eveniment istoric ce marcheaza o despartire de Moscova, potrivit Reuters.

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a semnat sambata decretul privind acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, aceasta actiune de separare de Biserica Ortodoxa Rusa fiind considerata drept vitala de liderii ucraineni pentru securitatea tarii lor.

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Contantinopolului a semnat, sambata, un decret prin care acorda independenta Bisericii Ortodoxe din Ucraina, eveniment istoric ce marcheaza o despartire de Moscova, potrivit Reuters.

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a semnat sambata un document care asigura independenta Bisericii ortodoxe a Ucrainei, marcand o despartire istorica de Rusia, relateaza Agerpres.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP preluat de Agerpres.Vezi și: LOVITURA…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP. Patriarhia de la Constantinopol a decis, la jumatatea…

- Un eveniment de o magnitudine geostrategica netratata ca atare a avut loc recent, pe o filiera care face parte chiar din planul de recladire neo-imperialista a influenței regionale a Rusiei lui Vladimir Putin. Este vorba despre poziția Patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu I, care…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…