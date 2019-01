Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a semnat sâmbata un document care asigura independenta Bisericii ortodoxe a Ucrainei, marcând o despartire istorica de Rusia, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat crearea Bisericii ortodoxe ucrainene independente de Patriarhia Moscovei, iar capul instituției a fost desemnat Mitropolitul Epifanie, in varsta de doar 39 de ani, anunța agențiile internaționale. Decizia crearii noii biserici a fost luata de ”Conciliul…

- 'Atacul neprovocat al Rusiei asupra navelor ucrainene in Marea Neagra, in apropiere de Stramtoarea Kerci, reprezinta o escaladare periculoasa a unei activitati tot mai provocatoare si amenintatoare', a declarat Pentagonul intr-un comunicat, informeaza Agerpres. 'Statele Unite doresc o relatie…

- Dansatorul ucrainean de balet Serghei Polunin a obținut cetațenia rusa, motiv cu care s-a laudat pe Instagram. „Rusia a fost întotdeauna pentru mine binele, sunt foarte fericit sa devin cetațean al Rusiei și sa ma opun oamenilor rai și necinstiți care creeaza revoluții în…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului au semnat sambata, la Istanbul, un acord care va duce la recunoasterea unei Biserici ucrainene independente, provocand un nou acces de furie al Moscovei, relateaza AFP. Patriarhia de la Constantinopol a decis, la jumatatea…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…