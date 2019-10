Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii de la Zdob si Zdub au sustinut, duminica, un minirecital inedit in varf de munte. In premiera, evenimentul a fost organizat in timpul actiunii de salvare a monumentului natural, initiata de Agentia Nationala pentru Arii Protejate si Romsilva, scrie adevarul.ro.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, i-a solicitat directorului Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) sa ia masuri in privinta companiei de handling Globeground, dupa aparitia unui filmulet in care se vede cum un angajat al acesteia arunca bagajele calatorilor, iar banda este blocata de…

- "Ce vedeti in acest filmulet este o confuzie care s-a facut foarte mult timp vizavi de autobuzele care preiau pasagerii, vizavi de bagajele care ajung intr-o stare rea la pasageri, vizavi de intarzieri. Si tot timpul toata lumea a spus: este de vina ba TAROM-ul pentru intarzierea curselor, ba aeroportul,…

- Bicicliști și pietoni din Timișoara au organizat vineri o acțiune de protest la o trecere de pietoni unde recent o femeie de 62 de ani a murit lovita de o mașina. Oamenii susțin ca o mare parte din vina o poarta autoritațile locale, pentru ca multe treceri nu sunt bine iluminate. Pentru a atrage atenția…

- Panica pe aeroportul Henri Coanda marți dimineata. Pasagerii unei curse Bucuresti-Timisoara au fost dati jos din avion dupa ce s-a constatat o defectiune tehnica la aeronava, informeaza B1 TV. Oamenii stau de patru ore in aeroport asteptand totusi sa plece la un moment dat.Cursa București-Timișoara…

- O pana de curent care a avut loc joi, intr-o parte a terminalului vechi de la plecari, a ingreunat controlul pasagerilor si a generat aglomeratie pentru 20 de minute in jurul orei 12:30, potrivit purtatorului de cuvant al CNAB, Valentin Iordache.Pasagerii au trecut mai greu prin controalele…

- Apar noi informații in cazul criminalului din Magurele, care a executat in stil mafiot un barbat, prin impușcare. Polițiștii l-au incolțit pe barbat, dar nu pot acționa din cauza faptului ca acesta este extrem de periculos și se afla in casa cu alte persoane.

- Momente de panica pe scarile rulante din Aeroportul Otopeni au avut loc luni seara, la o luna dupa ce un incident similar a starnit valva si a determinat conducerea sa dea asigurari ca in doua saptamani lucrurile se vor schimba.