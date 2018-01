Moment inedit la Parlament: Zeci de mii de protestatari si-au aprins lanternele telefoanelor si au cantat imnul

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- "Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Shopping-ul atrage, in luna ianuarie, foarte mult turistii, mai ales in anumite destinatii consacrate cum ar fi Milano, Paris, Londra, Dubai, New York, China si Thailanda, iar mai nou in Bucuresti, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, Raluca Anghel, specialist in marketing turistic.

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- NEWS ALERT VIDEO | Suspect de viol, cautat in Cluj. L-ati vazut pe acest barbat? Politia cauta un barbat suspect de viol. Pentru ca acesta a fugit de la locul faptei cu un taxi, anchetatorii au cerut ajutorul taximetristilor clujeni pentru a-l identifica. "Suspect de viol!!!! Politia Cluj…

- "Romanii cinstiti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat clar in favoarea statului de drept, la fel si sapte ambasadori ai unor tari membre UE. Dar Parlamentul Romaniei ar trebui sa auda asta direct de la lideri precum Angela Merkel sa…

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, spune ca România ar putea fi locul unde se va muta bursa de la Londra, în contextul Brexit. “Am început negocierile cu ei de sase - opt luni de zile. Pot sa spun ca România a ajuns în…

- Romanii de pretutindeni isi iau ramas- bun de la regele lor. Suveranul Mihai I este inmormantat azi la Curtea de Arges, alaturi de ceilalti monarhi ai Romaniei. Ceremoniile au inceput la ora 10.25 cu un scurt serviciu religios in Sala Tronului de la Palatul Regal din Bucuresti.

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au continuat sa se scumpeasca in noiembrie, atat fata de luna anterioara, cat si fata de perioada similara a anului trecut, informeaza Romania TV. Citeste si Romanii au facut peste 500.000 de tranzactii imobiliare in primele zece luni Comparativ…

- Mesajul lui Tudor Chirila, din mijlocul protestatarilor. Artistul a fost prezent duminica seara, 10 decembrie in Piața Victoriei, alaturi de cei 15.000 de oameni. Un marș de comemorare a memoriei Regelui Mihai a avut loc duminica, in București. Marșul a fost urmat, incepand cu ora 18.00, de un protest…

- Mostenitorul coroanei britanice va veni in Romania, pentru Funeraliile Regelui Mihai. Printul Charles are o lunga relatie personala cu tara noastra, oferita nu doar de proprietatile sale din Transilvania, ci si de descendenta comuna. Fostul Suveran al Romaniei si Regina Elisabeta a II-a o au ca stra-strabunica…

- Cateva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, unde au avut loc noi proteste fata de modificarea legilor justitiei. Manifestantilor li s-au alaturat si reprezentantii PNL, USR si ai Platformei Romania 100 conduse de Dacian Ciolos, care a anuntat infintarea unui partid politic.…

- Tariceanu, despre proteste: Sunt grupuri mai mult sau mai putin vizibile, care incearca sa rastoarne actuala majoritate prin mijloace nedemocratice, a spus nia președintele ALDE, intr-o intervenție telefonica la Romania TV. ”Dupa alegerile din decembrie anul trecut, exista o serie de grupuri mai mult…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.Manifestantii din…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- A inceput numaratoarea inversa pana la sarbatorile de iarna, iar marile orașe au inaugurat decorațiunile pregatite pentru Craciun. Paris, New York și Londra se numara printre orașele care au fost decorate ca-n basme cu ocazia sarbatorilor de iarna. Și in București au fost aprinse luminițele de Craciun…

- Paris, Nov. 28. (intarziat) – Nou numitul ambasador al Romaniei la Washington, dl. George Danielopol, a declarat astazi aici ca situația nutrimentelor si a imbracamintelor in Rominia, este desperata. Prin ocuparea Romaniei din partea germanilor, s’a instapanit miseria in toate parțile țarii.

- „Ei vorbesc de stat paralel. Realitatea este ca Romania ajunge sa fie un stat capturat”, spun initiatorii protestelor. Romanii s-au mobilizat și au ieșit in strada, intr-un protest mai amplu decat ultimele de acest fel. A avut insa și un moment tensionat și controversat - la București, jandarmii calare,…

- Mai mulți de oameni protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din București. De asemenea, protestele au inceput si in marile orase ale Romaniei. Zeci de organizații civice, dar și confederații sindicale precum Blocul National Sindical si Cartel Alfa au chemat romanii sa manifesteze pentru retragerea…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in zeci de orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Protestele sunt programate duminica, de la ora 18.00, in Bucuresti si in aproape 80 de orase, precum si in strainatate, la Milano, Zurich, Birmingham si Paris. In Capitala, manifestantii ar urma sa plece din Piata Victoriei la ora 19.30 in mars catre Parlament, cu mesajele "Nu scapati!", "Demisia!".…

- Politicienii de la Bruxelles vor purta raspunderea pentru toate abuzurile DNA, daca nu iau masuri pentru a o opri pe șefa DNA, Laura Kovesi, din eforturile sale de a obține tot mai multe inculpari și condamnari, cu încalcarea normelor privind drepturile omului, scrie Europeean Jewish Press…

- Generatia lor este mai interesata de calatorii, ei merg in vacante scurte sau medii, sunt segmentul care se remarca. Alexandru Dobrescu, seful com­pa­niei aeriene de linie Air France - KLM in Romania, care opereaza direct curse din Bucuresti spre Paris si Amsterdam, spune ca tra­ficul…

- În urma cu mai bine de o luna urma sa particip, la Parlamentul European, în calitate de speaker, la o conferința de susținere a candidaturii României la relocarea (la București) a Agenției Europene a Medicamentului,…

- Cele mai multe voturi, 25, le-a obtinut orasul italian Milano. Alte doua metropole europene, Amsterdam si Copenhaga, au cate 20 de voturi. Acestea sunt metropolele care raman in cursa. Mai multe agentii europene se vor muta de la Londra din cauza Brexitului. Votul are loc la Bruxelles si mai multi diplomati…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa.Potrivit unor surse diplomatice…

- Compania producatoare de rachete MBDA intentioneaza sa produca in Romania componente de rachete, sa asambleze si sa realizeze mentenanta rachetelor, in Ploiesti, dupa ce personalul roman va fi instruit la fabricile din Franta, daca se ajunge la un contract. In urma memorandumului de intelegere…

- Ministrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda si un complicat vot in urma caruia va fi ales orasul ce va gazdui viitorul sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu iesirea Marii Britanii din UE. Sistemul de…

- ...Stiu ca si el e cu alta, iar faptul ca la un moment dat mi-a spus ca nu e chiar fericit mi-a zgandarit si mai tare orgoliul si dorul de el.Relatia noastra s-a nascut moarta din start. Din cauza distantei. Ne-am cunoscut pe net si o vreme doar ne-am zgandarit reciproc, pentru ca el era…

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Presedintele Executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) nu va fi gazduita la Bucuresti, semn ca "EMA nu crede in PSD", el declarandu-se "aproape sigur" ca sediul institutiei va fi la Bratislava. Financial Times a relatat joi ca cele mai mari sanse pentru…

- Comentand ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ambasadorul Londrei la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul…

- Orasele Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times, arata Mediafax.Slovacia si Italia au prezentat ofertele…

- Tot mai multi romani iși parasesc țara natala pentru a-si face un rost peste hotare. Traiul greu din Romania ii impinge sa isi lase acasa copiii, parintii si sa vina sa munceasca pe branci pentru a le asigura acestora o viata cat mai buna si o batranete linistita.

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in Romania a ajuns la 512.935 de vanzari in primele zece luni ale acestui an, arata datele transmise luni de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele zece…

- Românii au protestat si peste hotare. Mai multi oameni s-au strâns în capitalele europene pentru a-si exprima nemultumirea fata de deciziile actualului Guvern în ceea ce priveste modificarile propuse legilor justitiei. La Londra, Zurich, Berlin sau…

- Romanii care au plecat in Spania reprezinta obiectul celui mai complex studiu realizat vreodata la nivelul Uniunii Europene. In cadrul cercetatrii va fi analizata diaspora romaneasca din Spania concentrata in doua enclave demografice, adica locuri unde romanii reprezinta mai mult de 10% din…

- Cele mai cautate destinatii cautate de romani pentru minivacanta 29 noiembrie - 3 decembrie sunt Italia, Spania si Germania. Comparativ cu anul trecut pentru aceeasi perioada, pretul zborurilor catre aceste destinatii difera considerabil. Spre exemplu, Barcelona este pe locul al doilea in…

- Ronen Ginsburg, presedintele firmei israeliene Danya Cebus spune ca sunt mai multe firme de constructii din China care vor sa vina in Romania si ca vor aduce cu ele si muncitori chinezi, din cauza lipsei de forta de munca la nivel local. Deficitul de muncitori calificati in constructii este estimat…

- Urmatoarea minivacanta ocazionata de sarbatori legale este cea din 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 Decembrie ziua nationala a Romaniei, care anul acesta vor fi inainte de weekend. Astfel ca mai multi romani si-au pregatit bagajele pentru un city break dincolo de granitele tarii. „Cu ocazia…

- Daca vrei sa muncesti in strainatate si crezi ca Norvegia este varianta cea mai buna pentru tine, atunci trebuie sa stii ca mai multe companii norvegiene cauta muncitori romani. Posturile puse la bataie in aceasta perioada de norvegieni sunt de soferi, muncitori in constructii, tehnicieni, dar si de…