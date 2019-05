Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, pentru o vizita istorica de trei zile intre 31 mai si 2 iunie. Aeronava cu Suveranul Pontif The post A inceput intalnirea privata de la Cotroceni. Papa Francisc a salutat garda de onoare in limba romana/ Suveranul, PRIMIT de mii de romani pe traseul de la aeroport/…

- Vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania a inceput. De la Aeroportul Otopeni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia sa, precum si de sute de credinciosi catolici, Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni.

- Ajuns in Romania in dimineața zilei de vineri, 31 mai, Papa Francisc a mers de la aeroportul Otopeni direct la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de Garda de onoare, așa cum prevede protocolul. Dupa ce s-a intonat imnul Vaticanului și cel al Romaniei, Papa Francisc, insoțit de președintele Klaus…

- La momentul trecerii in revista a garzii de onoare, Ppa Francisc a avut o usoara ezitare, presedintele Iohannis fiind cel care i-a sugerat ce trebuie sa faca, moment dupa care, Sfantul Parinte a mers la microfon spunand, usor stingherit in limba roman:, "Buna ziua!".

- Vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania a inceput. De la Aeroportul Otopeni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia sa, precum si de sute de credinciosi catolici, Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni.

- Papa Francisc a ajuns, la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klaus Iohannis. Suveranul Pontif a salutat garda de onoare in limba romana.„Buna ziua”, a spus Papa, in fața militarilor.

- La sosirea in Romania, Papa Francisc va fi intampinat vineri de catre Președintele Klaus Iohannis la Aeroportul Internațional „Henri Coanda”, la ora 11:25, urmand ca ceremonia oficiala de primire la Palatul Cotroceni sa aiba loc la ora 12:05. Suveranul Pontif se va afla in Romania in vizita Apostolica…

- Vizita apostolica in Romania a Papei Francisc se va desfasura in perioada 31 mai - 2 iunie, la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj, a informat, luni, Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, Suveranul Pontif se va afla la Bucuresti pe 31 mai, la Sumuleu Ciuc si la Iasi pe…