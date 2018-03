Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce se ocupa Constantina Dita. Singura campioana olimpica la maraton a Romaniei se alatura Liberty Marathon, eveniment care va avea loc pe 2 iunie in Timisoara, in organizarea Universitatii de Vest Timisoara (UVT) si care isi propune sa puna Timisoara pe harta internationala a evenimentelor de alergare…

- Rusia nu a intarziat cu replica dupa ce ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a comparat Cupa mondiala de fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate de Adolf Hitler. ”Sincer, iti vine sa vomiti la gindul ca Putin este pe cale sa se autoglorifice in cadrul acestui…

- EXATLON ROMANIA 20 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Anca Surdu, dubla campioana mondiala si europeana la gimnastica aerobica, a acceptat sa plece in ianuarie in Republica Dominicana, acolo unde se filmeaza reality- showul ”Exatlon Romania”. Anca, in prezent antrenor de fitness, a lasat acasa nu numai…

- Anca Mihailescu a fost eliminata din cadrul concursului Exatlon. A facut parte din echipa “Razboinicilor”. Tanara iși dorește, insa, sa revina in cadrul show-ului, insa de data aceasta vrea sa participle alaturi de “Faimoși”. „Am tot glumit și am facut mici aluzii pana acum referitor la echipa pe care…

- Marti, 20 martie, de la ora 19.00, editura Nemira va invita sa il cunoasteti pe scriitorul britanic Matt Haig in cadrul unui interviu prin Skype cu jurnalista Ana-Maria Onisei, prilejuit de lansarea romanului Cum sa opresti timpul.Intrarea este libera, iar rezervarea se face aici: https://eventbook.ro/other/rezervari-matt-haig-ana-maria-oniseiVezi…

- Schiorii Coronei au obținut trei medalii de aur și una de bronz in Campionatele Naționale de schi alpin pentru juniori și tineret, toate in proba de slalom uriaș. Astfel, Alexandru Barbu a caștigat titlul de campion național la seniori, Mihnea Olteanu s-a impus in intrecerea juniorilor mari, in timp…

- Fosta ferma Avicola, ce a fost achizitionata cu 4 milioane de euro, de o companie, este in acest moment in proces de reabilitare. S-au efectuat lucrari de modernizare si retehnologizare la 76 de hale. Productia se vrea inceputa in luna martie, iar numarul de locuri de care ar avea nevoie societatea…

- O sportiva din Rusia, membra a echipajului feminin de bob, a fost depistata pozitiv la controlul antidoping efectuat la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Este al doilea sportiv din Rusia aflat in aceasta situație, asta in condițiile in care rușii participa la Olimpiada sub drapel neutru,…

- Norvegia a obtinut miercuri medalia de aur in proba masculina de urmarire pe echipe la patinaj viteza, la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang, tara gazda, Coreea de Sud, multumindu-se cu argintul, in timp ce Olanda a intrat in posesia bronzului. Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler…

- Vicepreședintele SUA, Mike Pence, urma sa se intalneasca cu oficialii nord-coreeni la Jocurile Olimpice de iarna saptamana trecuta cand a avut loc deschiderea oficiala a evenimentului, dar dar nord-coreenii s-au retras in ultimul moment, susțin oficialii americani citați de BBC News. Pence, la fel ca…

- Dupa sase actiuni la care au participat atleta Paula Todoran si karateka Calin Marincas, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret (DJST) Salaj a inclus-o in programul “Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate” si pe Valeria Motogna, port-drapelul delegatiei Romaniei la Jocurile Olimpice…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- PAOK Salonic merge "ceas" in Grecia și a reușit azi cea de-a 15-a victorie consecutiva in toate competițiile. Azi, formația lui Razvan Lucescu a invins-o pe Lamia, ocupanta locului 13, scor 2-0. Pekas și Mauricio au marcat pentru PAOK. Formația romanului conduce clasamentul, avand 52 de puncte, cu 5…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Surpriza la antrenamentele oficiale de bob de la PyeongChang 2018! Printul de Monaco i-a incurajat pe romani! Inainte de antrenamentul oficial, sportivii si antrenorii romani aflati in zona startului au avut parte de vizita surpriza a Printul Albert de Monaco, care a venit sa le ureze succes in competitie.…

- Ziua Indragostiților a prins-o pe Lindsey Vonn la Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang. Și faimosa schioare americana, 33 de ani, a lansat un mesaj simpatic pe Twitter. "Aparent, este Valentine's Day... Am uitat cu totul de asta, pentru ca sunt la Jocuri și nu am un iubit momentan. Este cineva liber…

- cea mai buna performanta din ultimii 24 de ani Raluca Stramaturaru a reusit, miercuri, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, clasandu-sd pe locul 7 in proba de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud). Stramaturaru a fost a opta dupa prima…

- Giani Kirița, fost jucator de fotbal, face furori in fiecare seara cu aparițiile lui de la Exatlon și a uimit telespectatorii la ediția din 13 februarie, cand i-a cantat ”La mulți ani” fiului sau. Marco implinea 15 ani in ziua filmarii. Acesta are o sora in varsta de 18 ani, Roxana. Mama celor doi copii…

- Patinatoarea americana Mirai Nagasau a facut istorie la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang dupa ce a reusit o saritura triplu axel cu o aterizare perfecta, cel mai dificil salt din patinaj, fiind prima sportiva din SUA si a treia din lume care a reusit o asemenea figura la Olimpiada de iarna,…

- Yura Min, in varsta de 22 de ani, se afla la primele ei Jocuri Olimpice. In timpul dansului din programul ei si al partenerului sau, Alexander Gamelin, costumul Yurei Min a inceput sa cada, punand-o pe patinatoare intr-o postura foarte dificila.

- JO2018 PyeongChang - Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (POCOG) au anuntat luni existenta unui numar total de 177 cazuri de norovirus confirmate pana acum, insa delegatiile sportive sunt in continuare neafectate, informeaza agentia…

- Bogdan Mardale, din echipa „Razboinicii” de la „Exatlon”, a fost macinat de dorul de casa și a decis sa iși incheie parcursul din Republica Dominicana. Intors in țara, la aeroport la așteptat o surpriza de proporții, dupa ce și fosta lui logodnica și-a facut apariția la Otopeni. Au sarit scantei.

- Cei 47 de sportivi rusi exclusi de la Jocurile Olimpice de iarna editia 2018, in ciuda apelului facut la Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), au renuntat in final sa mai sesizeze justitia elvetiana in regim de urgenta, punand astfel capat suspansului legat de prezenta lor la PyeongChang, informeaza…

- Presarate printre partiile de ski, patinoare si traseele de bob din locul de desfasurare a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, se afla centre de evacuare subterane. Amplasamentele exacte sunt secrete, dar ele simbolizeaza frica resimtita de oficialitatile sud-coreene in timp ce lucrau la centrul…

- JO DE IARNA 2018. Kim Jong-Un, dictatorul nord-coreean, a fost de acord sa trimita o delegatie in Sud si cele doua state vor avea o echipa feminina comuna de hochei pe gheata la JO DE IARNA 2018. JO DE IARNA 2018. Carne de caine la Olimpiada, in ciuda oricarei opozitii JO DE IARNA 2018.…

- Vicepresedintele american Mike Pence se afla in drum spre Asia, marti, pentru a ajunge la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, acolo unde va sublinia ca Washingtonul considera ca statul nord-coreean se foloseste de Olimpiada pentru propaganda, informeaza Reuters. Mike Pence va sosi la ceremonia…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- Comitetul International Olimpic este „extrem de ingrijorat” in legatura cu problemele de guvernanta din cadrul Federatiei internationale de box amator (AIBA), amenintand acest sport cu excluderea de la JO de vara editia 2020 de la Tokyo, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Suntem extrem de ingrijorati…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) anul 2018 putea insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar Raluca…

- Diana Bulimar a fost nevoita sa renunte la sport in urma cu un an si jumatate din cauza unui accident stupid! Fosta gimnasta in varsta de 22 de ani, , membra a echipei “Faimosilor” in emisiunea Exatlon, a avut multe de patimit din cauza gimnasticii, in ciuda faptului ca a fost campioana europeana de…

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, ieri, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. Sportiva s-a clasat, joi, pe locul 43 in proba de 7,5 kilometri sprint, la Arterselva, in Italia. Eva Tofalvi, in varsta…

- Suedeza Maria Pietilae Holmner, de sase ori medaliata la Campionatele Mondiale de schi alpin, a decis sa se retraga si sa renunte la Jocurile Olimpice din 2018 de la PyeongChang din cauza problemelor cronice la spate, relateaza DPA. Holmner, 31 ani, cu 15 sezoane in Cupa Mondiala, nu a…

- Norvegianul Petter Northug, dublu campion olimpic în 2010 la schi fond, nu va participa la concursul de Cupa Mondiala de la Planica (Slovenia), programata în acest weekend, din cauza unor probleme de sanatate si sansele sale de a concura la Jocurile Olimpice din 2018 de la PyeongChang s-au…

- Elena Merișoreanu a ramas fara un sfert de kilogram de aur, dupa ce menajera i-a furat o parte dintre bijuterii. Interpreta de muzica populara a povestit totul in direct la tv. Elena Merisoreanu a povestit in cadrul emisiunii de la Antena Stars cum femeia in care a avut incredere i-a furat bijuteriile.…

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa. Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Iși aștepta copilul de la școala, pe avarii, cand o polițista s-a apropiat de ea. ”O doamna polițist se apropie de mine. M-am gandit: `Iar sunt parcata aiurea? Nu. N-am centura? Da, dar stau pe loc. N-am avariile?`și am tot speculat ce aș fi putut sa greșesc astfel incat sa vina polițista…

- Show-ul “Exatlon” a atras inca din prima editie, sute de mii de romani au urmarit cu sufletul la gura cea mai dura si completa competitie sportiva televizata din Romania! Douazeci de concurenti, doua echipe, cea a Faimosilor si cea a Razboinicilor, se dueleaza in probe sportive demne de o Olimpiada,…

- Mai sunt fix 30 de zile pana incep Jocurile olimpice de iarna 2018, care se vor desfașura la PyeongChang, in Coreea de Sud, intre 9 și 25 februarie 2018 . Mascota aleasa reprezinta un tigru alb și se numește Soohorang. “Sooho”, care inseamna “protecție in coreeana, simbolizeaza protecția oferita sportivilor,…

- TAS a anuntat, marti, ca a primit 42 de solicitari de apel din partea sportivilor rusi suspendati de CIO pentru Jocurile Olimpice de iarna, din cauza dopajului, informeaza Reuters. Cei 42 fac parte dintr-un grup de 43 de sportivi rusi, carora CIO le-a interzis participarea la Pyeongchang din cauza…

- Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica de la Londra la judo, a revenit pe tatami la 31 de ani cu gandul la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Corina Caprioriu și-a anunțat revenirea in concurs la 31 de ani. Campioana europeana, vicecampioana mondiala și olimpica, judoka spune ca mai are inca motivația…

- Dupa o pauza de un an și jumatate, renumita judoka din Lugoj, Corina Caprioriu, se reintoarce pe tatami. Vicecampioana olimpica la Londra, in 2012, Corina Caprioriu a luat decizia de a reveni in competiție și de a incerca sa obțina o noua medalie olimpica, in 2020, la Jocurile Olimpice de…

- Alexandra de la "Insula Iubirii" le-a dezvaluit tuturor daca are iubit, la scurt timp dupa ce oamenii au cuplat-o cu ispita Raul. De asemenea, oamenii au speculat ca s-ar fi impacat cu Aurel, cel cu care a mers in Thailanda.

- Daria Radionova, o tânara originara din Republica Moldova, a ajuns din nou pe paginile presei internaționale datorita automobilului sau excentric. Fosta studenta în Londra, în prezent model, detine un Lamborghini Huracan.

- Leo Messi, 30 de ani, a semnat noul contract cu Barcelona la finalul lunii noiembrie, formație la care va juca pana in 2021. Totuși, El Mundo anunța ca starul argentinian de 30 de ani le-a impus șefilor o clauza potrivit careia poate pleca gratis. Scenariul este posibil in cazul in care Catalunya devine…

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Au mai ramas 37 de zile pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de intrebare in aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, in special intre cele noua natiuni coreene, dar si intre Statele Unite si Coreea de Nord.…

- Fosta sefa a guvernului britanic Margaret Thatcher nu era o fana a ursilor panda, o serie de noi documente facute publice vineri dezvaluind ca Doamna de Fier a refuzat sa permita transportul unui astfel de animal in avionul ei, relateaza DPA. Practicata de China de secole, asa-numita diplomatie…