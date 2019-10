Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua ediție Chefi la cuțite, difuzata luni, de la 20:00, le va aduce telespectatorilor Antena 1 o serie de imagini emoționante cu Razvan Ciobanu, in ultima sa apariție televizata. In luna aprilie, chiar in etapa jurizarilor pe nevazute a sezonului 7 Chefi la cuțite, Razvan a ținut sa le faca…

- Razvan Ciobanu a murit in luna aprilie a acestui an, intr-un cumplit accident de mașina petrecut in județul Constanța. Designerul avea 43 de ani și a lasat in urma durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Puțini sunt insa, cei care știu care a fost ultima filmare facuta de designer, intr-un show…

- Chefi la cuțite, Ediția 6, 30 septembrie 2019. Cel mai iubit show culinar continua cu o noua ediție completata de o lupta piperata pentru cea de-a saptea amuleta, intre chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu.

- Așteptarea a luat sfarșit, caci azi și maine, de la 20:00, chefii Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu iși reiau locurile la masa jurizarii, in premiera sezonului 7 Chefi la cuțite. Personaje inedite iși...

- In cea mai recenta ediție „Chefi la cuțite”, unul dintre concurenții veniți in fața lui Dumitrescu, Bontea și Scarlatescu a fost chiar o fosta dansatoare a Andreei Balan. N-a venit doar cu preparatul cu care a sperat sa impresioneze, ci și cu o poveste dramatica de viața.

- Așteptarea a luat sfarșit, caci azi și maine, de la 20:00, chefii Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu iși reiau locurile la masa jurizarii, in premiera sezonului 7 Chefi la cuțite. Personaje inedite iși vor face apariția din spatele ușilor, marcand momente memorabile, iar pe langa mancare gustoasa, concurenții…

- Din toamna, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu iși vor relua locurile la masa jurizarii, pentru un nou sezon al celui mai iubit show culinar. Perioada audițiilor pe nevazute va debuta cu o mulțume de concurenți dornici sa obțina cuțitul chefilor, iar o parte dintre ei se vor asigura ca jurizarea…

- Din toamna, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu iși vor relua locurile la masa jurizarii, pentru un nou sezon al celui mai iubit show culinar. Perioada audițiilor pe nevazute va debuta cu o mulțume de concurenți dornici sa obțina cuțitul chefilor, iar o parte dintre ei se vor asigura ca jurizarea…