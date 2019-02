Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle este in ultimul trimestru de sarcina și parca radiaza tot mai mult, pe zi ce trece! Și, cum unul dintre cele mai frumoase momente pentru o graviduța il reprezinta acela in care bebelușul se mișca in burtica, acest lucru i s-a intamplat și lui Meghan Markle, in vazul tuturor!

- Printul Harry, care se pregateste sa devina tata, primul copil al Ducilor de Sussex fiind asteptat in primavara, si-a schimbat radical stilul de viata la indemnul sotiei sale, Meghan Markle.

- Meghan Markle a confirmat luni ca este insarcinata in șase luni și urmeaza sa nasca in luna aprilie. Ducii de Sussex s-au aflat in prima lor vizita din acest an, in Birkenhead. Meghan a purtat o rochie purpurie, care-i scotea in evidența rotunjimile de graviduța, și o haina roșie cu pantofi de aceeași…

- Printul Harry s-a schimbat complet de cand s-a casatorit pe Meghan Markle. Fosta actrita ii interzice mai multe lucruri si incearca sa-l convinga pe sotul ei sa renunte si la anumite alimente. Desi nimeni nu s-ar fi asteptat la asta de la Meghan Markle, se pare ca Ducesa de Sussex tine foarte mult la…

- Prințul Harry al Marii Britanii ar fi fost amenințat cu moartea de o grupare neonazista, pentru simplul motiv ca s-a casatorit cu fosta actrița americana Meghan Markle, care este metisa, potrivit presei britanice.O imagine și mai multe mesaje violente circula pe rețelele de socializare online,…

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni parinți pentru prima data in primavara anului viitor. Daily Mail scrie ca, potrivit protocolului regal, cei doi vor trebui sa respecte cateva reguli foarte stricte inainte de nașterea bebelușului.