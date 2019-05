Stiri pe aceeasi tema

- "Este o mare placere sa va avem pe pamant romanesc", i-a spus președintele Klaus Iohannis Papei Francisc, in timp ce Carmen Iohannis i-a transmis, la randu-i, "suntem fericiți sa va avem aici". Papa Francisc a fost așteptat pe Aeroportul "Henri Coanda" București de sute de persoane, fiind…

- Avionul cu Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul Otopeni, suveranul pontif urmand sa efectueze o vizita istorica in tara noastra pana duminica, 2 iunie. Avionul in care se afla Papa Francisc a aterizat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda Bucuresti, Suveranul Pontif fiind intampinat de catre presedintele…

- Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucuresti, pentru o vizita de stat, pastorala si ecumenica de trei zile, desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!". Suveranul Pontif a fost intampinat de Klaus și Carmen Iohannis.

- Papa Francisc a pasit pe pamant romanesc si a fost intamplinat la scara avionului de presedintele Klaus Iohannis si de sotia sa, de arhiepiscopul romano-catolic de București Ioan Robu și de zeci de reprezentanți ai Bisericii Catolice și Ortodoxe. Dupa ...

- Papamobilul cu care Papa Francisc se va deplasa in timpul vizitei pe care o efectueaza in Romania a fost produs in țara noastra, special pentru acest eveniment. Vehiculul a fost conceput de catre uzina Dacia si Serviciul de Protectie si Paza (SPP) in conformitate cu normele de securitate. Reprezentanții…

- Primele imagini cu Papamobilul Papei Francisc ptr vizita in Romania (FOTO) Foto: SPP. Serviciul de Paza si Protectie a oferit informatii despre Papamobilul romanesc, care a fost pregatit special pentru vizita Papei Francisc in Romania. Potrivit unei informari a institutiei, autoturismul…

- Este cea de-a doua prezenta a unui Suveran Pontif in Romania, implinindu-se doua decenii de la prima vizita a unui papa intr-o tara majoritar ortodoxa. Atunci, in mai 1999, Papa Ioan Paul al II-lea, poate cel mai iubit conducator pe care l-a avut Biserica Catolica, s-a aflat pentru trei zile in Romania,…