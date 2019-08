Stiri pe aceeasi tema

- Un moment emoționant a avut loc in timpul concertului susținut de DJ Don Diablo, la UNTOLD, in timpul nopții de sambata spre duminica, acesta dedicand o piesa Alexandrei, fata ucisa la Caracal.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o noua pista / SURSE „Ne…

- Momente emoționante la festivalul UNTOLD, unde un DJ i-a adus un omagiu Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani ucisa in Caracal. Sambata noapte, DJ-ul suedez Don Diablo a proiectat fotografia tinerei pe ecranul scenei principale de pe Cluj Arena și i-a dedicat o melodie in timp ce flutura drapelul…

- Dj -ul Don Diablo a dedicat aseara in cadrul Festivalului UNTOLD o melodie Alexandrei Maciesanu, adolescenta violata și omorata de monstrul de la Caracal. Toți cei de pe Cluj Arena și-au aprins luminile de pe telefoane, iar la finalul momentului muzica s-a oprit, relateaza stiridecluj.ro. "Vi se va…

- În timp ce luminile de pe stadion au început sa paleasca, DJ-ul olandez, vizibil emoționat, cu glasul tremurând, a decis sa dedice câteva minute Alexandrei Maceșanu, fata de doar 15 ani din Caracal, ucisa într-un mod cumplit de Gheorghe Dinca. „Doresc sa…

- Ziarul Unirea Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Cum și cand a ucis-o monstrul din Caracal pe Alexandra. Detalii relatate de Dinca in timpul anchetei Dupa ce a fost descoperit ADN-ul Alexandrei in cenușa, Gheorghe Dinca a relatat, cu…

- Cateva persoane au ieșit in strada, inca de vineri seara, in Brașov și Fagaraș, mahniți și revoltați de reacția autoritaților in tragedia de la Caracal. Numarul persoanelor a crescut de la o zi la alta, iar sambata, mai multe persoane au participat in fata sediului Politiei Judetene Brașov, la un protest…

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- "Iarta-ne Alexandra ca ai murit cu toate autoritațile la poarta" -asta a scris Negulescu despre cazul Caracal, dintr-o frustrare personala pe care a reusit sa o comprime succint in cea mai proasta fraza posibila. Nu ca ar fi, poate, neadevarat, ci pentru ca nu se stie nimic sigur despre cazul Alexandrei.…