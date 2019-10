Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, și-a aratat calitațile de sportiv, in direct la TV. Politicianul a jucat hochei, la emisiunea Romania9 de la TVR 1, cu realizatorul Ionut Cristache."De copil mic am inceput sa joc, e un sport național. Am invațat sa patinez. Pana la 16-17 am fost hocheist…

- George Pușcaș nu trece printr-o perioada prea buna, dupa ce a ratat penalty-ul din meciul dintre Romania și Norvegia, scor 1-1, insa astazi a primit o veste buna din partea site-ului transfermarkt.de. Site-ul menționat a dublat astazi cota de piața a atacantului de 23 de ani. Astfel, daca in iunie…

- Anastasia Soare este cea mai bogata romanca de pe planeta și traiește inconjurata de cei mai influenți oameni ai lumii. Este prietena cu Michelle Obama și cu Victoria Beckham, insa nu a uitat de unde a plecat, vorbește romanește și vine cu drag in țara. In plus, Anastasia ajuta copiii.

- Moment incredibil, in direct, la o televiziune. Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidentiale, si-a sunat contabila, dupa ce a fost intrebat de moderator ce suma incaseaza lunar din activitatea de...

- Surpriza de proportii in direct, la Antena Stars! Matinalii Flick si Popescu stiut intotdeauna sa se bucure de orice moment din cadrul emisiunii Star Matinal, iar joi dimineata au avut parte de un moment total neasteptat.

- Moment inedit, in direct la „Agenția VIP”! Cei mai nabadaioși „porumbei” de la noi din showbiz s-au impacat dupa ce au luat-o pe drumuri separate și au aflat ca vor deveni parinți. Mai mult, pentru a doua oara, au decis sa se casatoreasca!

- Emoții de nedescris, vineri seara, in Marea Finala a emisiunii Dragoste fara secrete. Eli și-a luat inima in dinți și a decis sa o ceara in casatorie pe Edith, femeia alaturi de care traiește de o buna bucata de vreme o frumoasa poveste de dragoste.