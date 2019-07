Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a invins-o pe Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA), 6-1, 6-3 in semifinalele de la Wimbledon 2019, iar victoria imensa a sportivei noastre nu a ramas fara ecou. Fostul mare jucator de tenis John McEnroe (60 de ani) a comentat victoria Simonei și a avut cuvinte frumoase…

- Tatal Simonei Halep. Stere Halep a afirmat, la Digi Sport, ca fiica sa a ajuns la maturitate și ca este la varsta la care ”va face minuni in tenis”. Halep a mai spus ca fiica sa are atuul ca poate depași repede momentele slabe și iși controleaza emoțiile. ”A venit si momentul in care sa puna scurte.…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, și s-a calificat in finala turneul de la Wimbledon 2019. Halep va juca sambata de la ora 16:00 finala la Wimbledon, cu jucatoarea care se va impune in meciul Serena Williams…

- Simona Halep (7 WTA) o va infrunta in semifinalele Wimbledon 2019 pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA). In cealalta semifinala se vor infrunta americanca Serena Williams (10 WTA) și cehoaica Barbora Strycova (54 WTA). Semifinalele de pe tabloul feminin se vor juca joi. Orele vor fi anunțate de organizatori…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a trecut Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, și s-a calificat in turul trei la Wimbledon 2019. Halep va juca in turul trei cu bielorusa Victoria Azarenka (29 de ani, 40 WTA). Meciul se va disputa joi, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori.…

- Mihaela Buzanescu (31 de ani, 47 WTA) s-a calificat in turul secund de la Wimbledon dupa ce a trecut de americanca Jessica Pegula (25 de ani, locul 72 WTA), scor 6-4, 6-4. Va da mai departe peste nimeni alta decat Simona Halep (27 de ani, 7 WTA). Ora meciului Halep - Buzarnescu va fi anunțata marți.…

- Simona Halep a revenit, vineri, în România, dupa participarea la Roland Garros si a declarat, la Aeroportul International Henri Coanda, ca nu este dezmagita de faptul ca a pierdut în sferturile de finala, potrivit News.ro."A fost cu totul si cu totul altceva, o alta atmosfera…