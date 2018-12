Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Stefanescu este plecat deja de ceva timp din tara, iar dorul de familie este imens. Artistul are acasa o iubita superba si o minune de baietel care ii duc dorul si care asteapta cu sufletul la gura ca Mos Craciun sa-l aduca pe Andrei Stefanescu acasa.

- In cea mai festiva luna a anului, Randi, Edward Sanda și Rina s-au gandit sa ne surprinda așa cum știu ei cel mai bine, prin muzica, și au pregatit un moment muzical perfect pentru cei care iubesc aceasta perioada a anului și abia asteapta sarbatorile de iarna. Cei trei au filmat video-ul intr-o atmosfera…

- Simona Halep (1 WTA) și australianul Darren Cahill au oferit un interviu pentru WTA Insider. Cei doi au analizat cel mai bun an din cariera romancei. "A fost greu sa revedem impreuna finala de la Roland Garros. Au fost niște emoții imense. Cand a ajuns la acea «scurta» care i-a oferit avantaj de doua…

- Dan Voiculescu si fiicele sale iau in calcul vanzarea Antenei 1 daca va exista o oferta ”serioasa” din punct de vedere financiar din partea unui trust strain de media. In acest moment are loc o analiza interna a activelor Antena Group (toate televiziunile din trust – Antena 1, Antena Stars, Happy…

- O ceremonie militara si religioasa de aprindere a unei candele si depunerea unei flori la fiecare cruce de erou din Cimitirul eroilor din Municipiul Buzau, a avut loc joi seara, in prezenta oficialitatilor locale si a armatei. Aproape o mie de copii de la toate școlile și liceele din Buzau au venit…

- Ilie Balaci, fostul mare jucator al Craiovei Maxima și unul dintre cei mai valoroși fotbaliști romani din istorie, a murit azi, la varsta de 62 de ani, in urma unui infarct. Familia a decis ca trupul sa fie depus luni dimineața la Biserica "Sf. Ilie" din Craiova, locul in care a avut loc atat cununia…

- Gest superb facut, miercuri, de atacantul lui Napoli, Lorenzo Insigne, 27 de ani. Vârful napoletanilor i-a dedicat golul din partida cu Parma, românului Vlad Chiricheș, accidentat la partida România – Muntenegru, din Liga Națiunilor.

- Negoița a fost avertizat ca o posibila numire a lui Alexa ar crea mari probleme cu ultrașii, dar afaceristul nu considera acest aspect o problema. Suporterii nu agreeaza posibila schimbare a lui Florin Bratu cu Dan Alexa. "Chirurgul" a intrat de-a lungul timpului in mai multe clinciuri cu ultrașii,…