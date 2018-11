Șase beneficii majore ale uleiului de canabis

Uleiul de canabis, cunoscut si sub este unul dintre cele mai putin cunoscute uleiuri din gama celor esentiale pentru organismul uman, in special din cauza prejudecatilor referitoare la planta din care este extras. Insa acest mit trebuie inlaturat, deoarece uleiul de canabis s-a dovedit a fi eficient in tratarea… [citeste mai departe]