Moment de cotitură pentru NASA. Anunţul a căzut ca un trăznet. Ce urmează? Dupa noua ani de activitate în spațiu, timp în care a ajutat la descoperirea a mii de planete ascunse, telescopul spațial Kepler al NASA a ramas fara combustibil necesar pentru alte activitați științifice.

NASA a anuntat, marti 30 octombrie, ca a decis sa paraseasca naveta spațiala în orbita sa actuala, în condiții de siguranța, departe de Pamânt. Kepler lasa o moștenire de peste 2.600 de planete descoperite în afara sistemului nostru solar. "În prima misiune NASA de cautare de exo-planete, Kepler a depasit toate asteptarile… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

