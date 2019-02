Moment critic pentru Italia: Ar putea fi tara care aduce criza in Europa

Acum mai putin de o luna, vicepremierul italian Luigi Di Maio declara ca tara sa va avea parte curand de un miracol economic precum cel din anii 1960. Dar iata ca, in realitate, situatia este cu totul alta.



The Guardian explica cum a ajuns tara peninsulara in recesiune.



"In anii 1960 am construit autostrazi, acum putem face autostrazi digitale", spunea Luigi Di Maio, la acea vreme.



Comentariul sau a fost subiect de glume, insa nimeni nu a mai zambit cand datele oficiale au aratat ca Italia a reintrat in recesiune. Este deja a treia oara cand se itampla asta pe parcursul…