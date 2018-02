Stiri pe aceeasi tema

- În anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi în țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Reprezentantii Roman SA Brasov sunt in negocieri cu Guvernul din Pakistan pentru semnarea unui contract in urma caruia fabrica va produce 500 de camioane a cate 200.000 de euro. O delegatie din Pakistan va merge la Brasov pentru a vizita fabrica. Dupa ce in 2016 fabrica de camioane Roman…

- Takacs Vilko, o figura binecunoscuta a muzicii maghiare, va sustine un concert acustic la Timisoara, evenimentul urmand sa se desfasoare marti, 30 ianuarie, de la ora 20.00, la Manufactura. Takacs Vilko este o figura cunoscuta a muzicii din Ungaria, fiind chitaristul formatiei de mare succes Ganxsta…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei isi va afla miercuri adversarele din cadrul Ligii Natiunilor, cea mai noua competitie organizata de UEFA, la tragerea la sorti care va avea loc la Lausanne, de la ora 13.00. Romania va face parte din esalonul al treilea valoric, fiind cap de serie, iar componenta…

- Producatorul de echipamente electrice AAGES Targu Mures (AAG) a semnat un contract de 800.000 de euro cu subsidiara din Ungaria a distribuitorului de echipamente si sisteme pentru constructii HILTI, potrivit unui raport publicat la bursa. „Compania a semnat un contract in valoare de 800.000…

- Ambrus Attila, poreclit ‘Whisky Man’, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria....

- Folosind frecvența caștigata in cadrul licitației organizate de NMHH acum mai multi ani, DIGI Ungaria intenționeaza sa construiasca și sa opereze o rețea mobila separata, care sa ofere servicii de voce și date.

- Germanii, turcii si suedezii par sa fie cei mai romantici europeni, ei punand adeseori lumanari pe masa atunci cand au o intalnire romantica sau o cina, in timp ce romanii au o abordare ceva mai pragmatica si folosesc lumanari doar la ocazii festive, arata un studiu realizat de E.ON si Kantar EMNID.…

- Romania este reprezentata de 8 sportivi, printre care și aradeanca Daniela Dodean – Monteiro, sportiva cu dubla legitimare CS Municipal Arad – TT Saint Quentin (Franța). Ea va evolua intr-o grupa preliminara, alaturi de chinezoaica Qiang Zhangh și localnica Fanni Harasztovich. In…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a decis sa excluda, pentru moment, ideea de a taxa tigarile electronice la fel ca si tigarile traditionale, transmite AFP, preluata de Agerpres. Executivul european "a derulat o evaluare aprofundată şi a decis să nu avanseze o propunere legislativă…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit Digi 24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia…

- La nivelul intregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria din 8 aprilie, potrivit unui sondaj citat de Rador. 70% din populatie se opune participarii maghiarilor din strainatate, 40% chiar ar retrage dreptul …

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul „Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca Romania…

- Laurentiu Bus a semnat cu Astra si pare inlocuitorul pentru Alexandru Ionita, de care giurgiuvenii sunt aproape sa se desparta in curand. Jucatorul de 30 de ani a fost, in acest sezon, unul dintre cei mai importanti oameni de atac ai lui FC Botosani, cu 7 goluri si doua pase decisive. …

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Fehervari Titanok a invins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 4-3 (2-2, 0-1, 1-0, 1-0), dupa prelungiri, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Pentru harghiteni, care au condus cu 3-2, au marcat Tamas Farkas (15:43), Zoltan Molnar (19:46) si Peter…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Cozi kilometrice in vami pe sensul de iesire din tara. Dupa vacanta de sarbatori, romanii care lucreaza in strainatate se intorc la munca, astfel ca s-au format coloane care se intind pe kilometri buni. La Petea, punctul de trecere al frontierei spre Ungaria, timpii de asteptare depasesc si cate doua…

- Anatol Basarab a spus pe larg previziunile pentru 2018 in cazul fiecarei cifre personale in parte. Aceasta se calculeaza adunand ultimele cifre din anul nașterii (pentru 1966: 6+6 = 12; 1+2 = 3. Cifra 3 este cifra personala pentru anul de naștere 1966. Cifra personala 1: Puterea cea mai mare…

- Autocarul venea din Franța și s-a rasturnat intr-un șanț pe marginea drumului. Oamenii au fost preluați de un alt autocar, dupa ce șoferul a solicitat ajutorul firmei la care lucreaza. Citeste si Accident grav cu doi romani, in Italia. Acestia au furat o masina si s-au izbit cu ea de un parapet…

- Serviciilor de Internet din Ungaria li se va aplica, dupa 1 ianuarie, TVA de 5%, in scadere de la 18%, potrivit site-ului politics.hu, citat de HotNews.ro. Sursa citeaza Ministerul Economiei de la Budapesta, potrivit caruia scaderea de 13 puncte procentuale ...

- 2017 este anul in care mai multe comune din județ au ramas fara primarii aleși in urma alegerilor locale de anul trecut, unii din cauza unor dosare penale, alții din cauza starii de incompatibilitate constatata la un moment dat de Agenția Naționala de Integritate in cazul lor. Patru unitați administrativ…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub bancheta unui tren international. Ieri, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici, pe sensul de iesire din tara, in trenul Inter Regio care circula pe relatia Bucuresti…

- In debutul sedintei de plen a Senatului in care se dezbate modificarea legii 317/2004 privind functionarea CSM, senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea "va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia.…

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este…

- Din proiect face parte Liceul Mikes Kelemen, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda. Acesta se va desfașura pe parcursul a doi ani și va cuprinde activitați prin care se dorește sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale. „Yourope…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…

- Compania sud-coreeana SK Innovation a anuntat joi ca va investi 840,2 miliarde woni (777 milioane de dolari) pentru a construi in Ungaria o uzina destinata productiei de baterii pentru autovehiculele electrice, in ideea de a veni in intampinarea cererii producatorilor auto din Europa, potrivit Reuters.

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca, incepand de astazi, clientii care au ales sa li se livreze coletele la o alta adresa decat cea de domiciliu, vor fi identificati numai in baza unui act de identitate valid. Reactia a venit dupa ce un client a postat pe Facebook faptul ca a trebuit sa…

- PSD a pierdut o noua primarie de municipiu, saptamana trecuta, in fața liberalilor. Intai a fost Primaria Targu Jiu, un fief in care PSD caștiga fara probleme, iar duminica trecuta a venit randul Primariei Deva sa treaca la liberali. Acest lucru nu a picat deloc bine pentru conducerea social-democraților,…

- "Biroul Permanent si Comitetul Executiv al PSD Hunedoara au analizat implicarea in campania electorala a unor membri cu functii de conducere in partid. Secretarul executiv al organizatiei judetene PSD Hunedoara a fost revocat din functie si suspendat din partid pentru o perioada de sase luni. Disciplina…

- – lucrarea se realizeaza pe tronsonul Pasaj Ștefan Gușe-Oituz-statuia lui Ștefan cel Mare Tranzitarea strazii Oituz, reprezinta o provocare atat pentru pietoni, cat și pentru conducatorii auto. Zilele acestea, trotuarul din fața Școlii Gimnaziale „Al.I.Cuza” a fost decopertat de angajații unei firme…

- Marti, 7 noiembrie, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) a eliberat Acordul de Mediu revizuit pentru sectiunea Ogra (Targu Mures) – Bors (Oradea) din Autostrada Transilvania, a spus pentru ECONOMICA.NET Octavian Patrascu, director in cadrul institutiei. Ministerul Transporturilor primeste…

- PNL Mures a anuntat, joi, ca renunta la organizarea alegerilor pentru schimbarea Biroului Politic Local al organizatiei municipale Targu Mures, in urma discutiilor cu presedintele partidului, Ludovic Orban. "In urma consultarilor cu primarii si alesii locali, dupa discutii la nivelul conducerii…

- Filmele propuse la Oscar pentru cel mai bun film intr-o limba straina de catre Romania și Ungaria, ''Fixeur'', de Adrian Sitaru, și ''Testrol es lelekrol'' (Despre trup și suflet), de Enyedi Ildiko, vor fi prezentate la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurtmetraj Alter-Native,…

- Electrolux a inceput sa produca la fabrica sa de la Satu Mare primul aragaz din lume cu functie de gatit la abur – o tehnologie specifica, pana acum, doar cuptoarelor incorporabile. Proiectarea aragazului a durat aproximativ 1 an, avand la baza un studiu privind preferintele consumatorilor. Productia…

- PNL a castigat alegerile locale de duminica pentru postul de primar in Deva si 4 comune, PSD are primari in 10 comune, alte 2 comune au fost castigate de independenti. PNL a castigat 37,28% din voturile exprimate la alegerile partiale, PSD a castigat 36,42%, potrivit unor surse din PNL.

- Alegerile locale partiale care au avut loc duminica, 5 noiembrie a.c., in 17 localitati din 13 judete, s au desfasurat in conditii de siguranta si legalitate, fara evenimente grave in planul ordinii publice, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. Institutiile prefectului si celelalte autoritati implicate…