- Mai mulți protestatari prezenți duminica la mitingul organizat de Partidul Democrat in Chișinau au aruncat cu curcani vii in curtea sediului Președinției, in semn de protest fața de președintele Igor Dodon, caruia ii cer demisia. Pasarile vii au fost legate si aruncate in curtea sediului Presedintiei,…

- Curtea Constitutionala l-a suspendat din functie, in urma cu putin timp, pe presedintele Igor Dodon. Decizia a fost luata dupa ce acesta a ignorat deciziile institutiei si nu a dizolvat Parlamentul, desi acesta nu alesese un guvern in timpul prevazut...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este obligat de Curtea Constitutionala sa dizolve Parlamentul, daca nu e functional pana la finalul zilei de vineri, dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare, se arata intr-o decizie a Curtii,

- Maia Sandu si Andrei Nastase, cei doi copresedinti ai blocului ACUM (format din Partidul Actiune si Solidaritate - PAS - si Partidul Platforma Demnitate si Adevar - PPDA), au anuntat marti ca resping invitatia Partidului Socialistilor al (presedintelui) Igor Dodon de a forma o alianta in parlamentul…

- CHIȘINAU, 11 mart – Sputnik. În premiera, numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova va începe cu anul 1990, anul alegerii primului Parlament democratic de la Chișinau. Noul sistem de numerotare a fost instituit prin hotarârea Curții Constituționale din 9…