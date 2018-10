Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May a anunțat noi reguli privind imigrația in Marea Britanie, care vor intra in vigoare dupa Brexit. Sistemul va fi mai dur, a declarat pentru Sputnik Richard Wellings, director adjunct de cercetare la Institutul de Afaceri Economice (IEA), comentand cu privire la reforma propusa de prim-ministru.

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat marti noi reglementari in materie de imigratie in Regatul Unit, care vor intra in vigoare dupa Brexit si vor da intaietate lucratorilor calificati...

- Presa britanicAƒ a anunAat marAi cAƒ premierul Theresa May AYi miniAYtrii sAƒi au convenit ce imigranAi vor fi favorizaAi A®n Marea Britanie A®n viitorul sistem de imigraAie post-Brexit.

- Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Nu va fi acordat tratament preferential cetatenilor din UE, anunta presa britanica.

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din UE, chiar daca Londra si Bruxelles-ul nu vor ajunge la un acord, promite ferm premierul May. Incertidudinea post Brexit este printre ele mai mari frici ale romanilor, desi au devenit al doilea cel mai numeros…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP preluat de agerpres.Evolutii spectaculoase in cazul Oprea-Gigina:…

- China si Regatul Unit intentioneaza sa deschida discutii in vederea unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni, la Beijing, noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt, relateaza AFP.Citește și: Traian Basescu o DISTRUGE…

- Marea Britanie va avea control deplin asupra propriilor frontiere post-Brexit si nu va mai accepta migratia masiva a fortei de lucru din Europa, ci doar imigranti care au calificari inalte, a afirmat joi primul-ministru Theresa May, relateaza Mediafax.