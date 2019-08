Stiri pe aceeasi tema

- Echipa formata din Jaqueline Cristian și Elena Gabriela Ruse a fost învinsa, vineri seara, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie 125K de la Karlsruhe (Germania).Cristian și Ruse au pierdut în fața principalelor favorite Lara Arruabarrena-Vecino și Renata…

- O suta de sasi din satele Maierus si Arini plecati in Germania se vor reintalni, vineri, la Maierus pentru a participa la cea de-a doua editie a evenimentului „Impreuna pe meleaguri natale”. Este pentru a doua oara cand autoritatile din comuna Maierus organizeaza un astfel de eveniment, menit…

- Ryanair a avertizat angajatii ca are cu 500 de piloti mai multi si 400 de membri ai echipajului în plus, iar în urmatoarele saptamâni vor fi anuntate concedieri, transmite Reuters, citata de Agerpres. Seful Ryanair, Michael O'Leary, a facut declaratia într-un material…

- Mergeti in concediu si doriti sa evitati cozile, kitsch-ul, locurile supraaglomerate, cu multimi de turisti si preturi exagerate? Portalul The Local prezinta un ghid cu cinci capcane turistice de evitat in Germania și alternativele mai puțin cunoscute și uneori superioare acestora.

- Romanii care intentioneaza sa se mute in Germania, sau cei care s-au mutat recent acolo, pot afla cateva aspecte interesante legate de viata in aceasta tara. Familiarizandu-se cu ele, le va fi mai usor sa se acomodeze in noua societate, diferita in mai multe privinte de cea romaneasca.

- Recent, in Germania s-a incheiat, dupa o perioada de o saptamana, cea de-a șaptea mobilitate din cadrul Proiectului de Parteneriat mutual Cugir-Wasserburg. O perioada plina de activitați organizate de catre partea germana, unde 12 elevi din clasele a IX a și a Xa de la Liceul Teoretic ,,David Prodan”…

- Proiectul STRING - strategii pentru clustere inovative regionale in domeniul agro-alimentar s-a derulat in cadrul programului Interreg Europe, parteneri fiind entitati din domeniu din Olanda (lider de proiect) Danemarca, Franta, Germania, Spania, Italia, Ungaria si Clusterul Agrofood din Regiunea…

- Intr-o emisiune de la postul public de televiziune din Germania, ZDF, prezentatorul Oliver Welke a dedicat o editie speciala liderilor politici europeni corupti, printre acestia fiind si Liviu Dragnea alaturi de premierul maghiar Viktor Orban si omologul sau ceh Andrei Babis.„Lucruri cu care cei din…