Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Audi SQ7, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. In data de 30 iulie a.c., in jurul orei 14.30,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Audi SQ7, care figureaza în bazele de date ca fiind furat din Marea Britanie. În data de 30…

- PENAL..Un moldovean de 24 de ani a fost prins de politistii de frontiera din punctul de Trecere al Frontierei Albita cu un autoturism semnalat ca fiind furat din Marea Britanie. Chiar daca a declarat ca face un serviciu unui prieten, moldoveanul s-a ales cu dosar penal pentru furt si masina, evaluata…

- CAPTURAT….Un barbat de 45 de ani, cetatean roman, cautat pentru savarsirea de infractiuni economice in Marea Britanie, a fost prins de politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita. Barbatul a fost incatusat si predat unei echipe operative din cadrul IPJ Vaslui. Politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda-Otopeni au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de furt pe numele unui cetatean roman, care dupa ce a efectuat formalitatile de intrare in tara, a sustras un bagaj de cala care apartinea unui cetatean…

- ILEGAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Albita au descoperit trei persoane care conduceau un autoturism marca Mercedes Benz 220, un BMW 320S si unul marca Smart Forfour, care figurau ca fiind furate din Marea Britanie, Italia, respectiv Spania. Astfel, la sfarsitul…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak au descoperit un autoturism marca Infiniti Q50, in valoare de 17.800 de euro, cautat de autoritatile din Franta. In data de 27.05.2019, in jurul orei 13.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak, s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Portile de Fier I – I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism marca Mercedes Benz, inmatriculat in Marea Britanie, in valoare de aproximativ 40.000 de lei, cautat de autoritatile din Marea Britanie.…