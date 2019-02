Moldova vrea autostradă: Vineri, PROTEST organizat la Guvern Cele patru organizații, care au organizat un miting de protest și anul trecut, cer guvernului sa aloce banii necesari, sa numeasca un ministru competent la Transporturi și un nou șef la compania de autostrazi, dar și sa faca toate demersurile birocratice pentru demararea proiectului vital pentru dezvoltarea Moldovei. Asociații au facut publica și o scrisoare trimisa catre Guvernul Romaniei, Senat și Camera Deputaților: „Tergiversarea continua a aplicarii reglementarilor legale in vigoare, privind construirea Autostrazii A8, Iași – Ungheni – Targu Mureș, obiectiv strategic de importanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

