- Sute de soferi au fost nevoiti sa isi petreaca noaptea in vehicule dupa ce au ramas blocati pe o autostrada din sudul Germaniei, in contextul in care o furtuna de zapada majora a afectat sever regiunea, informeaza DPA. Soferii au ramas blocati intre ora 20:00 miercuri (19.00 GMT) si ora 5.00 a.m…

- Trif a spus ca aceasta investie, in valoare de circa 15 milioane de euro, a primit 90% din bani de la Ministerul Turismului, dar si ca se va incerca alocarea de fonduri pentru amenajarea celui de-al doilea tronson, care ar face ca partia din Masivul Rarau sa devina cea mai lunga din Romania. "Ma bucur…

- Incepand de simbata dimineața in jurul orei 4 a nins timp de mai multe ore in județul Cluj, iar șoselele au fost acoperite de zapada. Șoferii au inaintat cu dificultate pe unele drumuri montane. Sambata la amiaza se actiona pe aproape 70 de drumuri pentru degajarea zapezii și nu existau drumuri judetene…

- Incepand de simbata dimineața a nins timp de mai multe ore in județul Cluj, iar șoselele au fost acoperite de zapada. Șoferii au inaintat cu dificultate pe unele drumuri montane. Sambata la amiaza se actiona pe aproape 70 de drumuri pentru degajarea zapezii și nu existau drumuri judetene blocate sau…

- Porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Mangalia si Midia inchise Foto: Agerpres/ EPA Porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea, Mangalia si Midia au fost închise din cauza vântului puternic, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române.…

- In intervalul 18.11.2018, ora 22.00 - 19.11.2018, ora 10.00 este anuntat cod galben de ninsori, lapovita si ploaie in Oltenia, vestul, centrul si nordul Muntenie. In Carpatii Meridionali si Orientali, Muntii Banatului, Moldova, estul si sudul Transilvaniei, se anunta ninsori si asterneri de strat de…

- Inspectoratul National de Patrulare (INP) din Moldova reaminteste soferilor ca, potrivit RCR, de la 1 noiembrie si pana pe 31 martie, conducatorii auto sunt obligati sa circule cu faza scurta a luminilor de intalnire si pe timp de zi, pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere din cauza…