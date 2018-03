Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Grupului de la Visegrad vor aprofunda cooperarea militara, a anuntat, marti, ministrul ungar al Apararii, Istvan Simicsko, dupa consultari cu omologii sai din Polonia, Cehia si Slovacia, relateaza agentia MTI.

- Localnicii din Sociteni, raionul Ialoveni, cer insistent suplimentarea numarului de curse spre Chisinau. Satenii, care au iesit astazi la protest, spun ca cele doua microbuze care merg spre Capitala sunt insuficiente.

- Oamenii de afaceri din Moldova si Turcia isi consolideaza relatiile. Un nou acord privind imbunatatirea bussinesului a fost semnat la forumului economic Moldova - Turcia din Istanbul, unde participa ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.

- Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) invita agenții economici autohtoni, interesați de piața Emiratelor Arabe Unite, sa participe la Forumul de afaceri moldo-emiratez, care va avea loc in

- Identificarea posibilitaților de cooperare comercial-economica dintre Republica Moldova și Republica Africa de Sud a fost subiectul intrevederii de astazi a Secretarului de stat din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii in domeniul infrastructurii calitații și cooperarii internaționale, Iuliana…

- Vinul Chardonnay Sweet, din zona centrala a Orheiului, produs de compania Chateau Vartely, s-a clasat pe locul intai la categoria vin de desert in cadrul concursului traditional de vinuri desfasurat anual de catre Organizatia Mondiala a Comertului, la Geneva, transmite IPN cu referire la un comunicat…

- Drumurile publice naționale din țara sunt practicabile, dar se circula în condiții de iarna. Ministerul Economiei și Infrastructurii anunța ca odata cu intensificarea ninsorilor în norul și centrul țarii, dar și a lapoviței în sud, întreprinderile specializate au demarat…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, aflat intr-o vizita in Republica Ceha, a discutat cu oficialii de la Praga despre temele de interes pentru relatia bilaterala aflate pe agenda europeana, precum si despre buna cooperare a Romaniei si…

- Impulsionarea cooperarii economice bilaterale moldo-italiene a fost subiectul discuției de astazi a ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, cu Ambasadorul Republicii Italia in țara noastra, Valeria Biagiotti.

- Ministerul Economiei și Infrastructurii este prima instituție care a inițiat procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Ședința a fost prezidata de secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulia Costin.

- Tinerii din Moldova care vor sa-si deschida o afacere in mediul rural vor putea primi suport financiar nerambursabil aplicand la programul „START pentru TINERI: o afacere durabila la tine acasa”. Un proiect de hotarare de Guvern in acest sens, elaborat de catre Ministerul Economiei si Infrastructurii…

- Principele Radu, aflat intr-o vizita de lucru in Maroc, a fost primit marti de premierul marocan Saad Eddine al Othmani, informeaza Xinhua. Potrivit unui comunicat al cancelariei premierului, principele a subliniat oportunitatile valoroase pe care le ofera cele doua tari, in contextul cresterii economice…

- Moldova a inceput negocierile pentru elaborarea si semnarea Acordului de Liber Schimb cu Republica Populara Chineza. Conform estimarilor unui studiu, ca urmare a semnarii acordului, exporturile Republicii Moldova in China s-ar putea majora cu 39,85%, iar Produsul Intern Brut (PIB) ar putea creste cu…

- Acordul de Liber Schimb dintre Republica Moldova și Republica Populara Chineza va fi elaborat și semnat în prima runda de negocieri în perioada 5-6 martie, în incinta Ministerului Economiei și Infrastructurii, informeaza Ministerului Economiei și Infrastructurii. …

- Serviciul de prevenire a spalarii banilor din Letonia colaboreaza activ in ultimii ani cu autoritațile din Moldova. Despre aceasta a relatat șeful instituției, Viesturs Burkans, care a menționat ca la nivel de schimb de informații și cooperare, omologii sai din Moldova sunt pe primul loc. Declarațiile…

- Ultimele reforme promovate de Guvern pentru imbunatațirea mediului de afaceri, inițiativele legislative in domeniul economic, dar și prioritațile Ministerului Economiei și Infrastructurii au fost discutate astazi de ministrul Chiril Gaburici și reprezentanții Camerei de Comerț

- Prim-ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, au reconfirmat astazi dorința de a consolida in continuare cooperarea bilaterala, in cadrul unei conferințe de presa comune, susținuta la Chișinau.

- In termen de șase ani, investițiile in crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și industriale a parcurilor industriale din Moldova s-au ridicat la 1 miliard 386,2 milioane de lei. Acest lucru a fost anunțat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a menționat ca,…

- Cazierul contravențional privind lipsa interdicțiilor asupra dreptului de a conduce nu mai trebuie prezentat la obținerea carnetului de șofer, aceasta este decizia luata de Cabinetul de Miniștri la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii și a Agenției Servicii Publice.

- Polonia este gata de implementarea noilor investiții in Moldova, de extinderea comerțului bilateral, de dezvoltarea cooperarii in domeniul agriculturii, turismului și in alte domenii. Acest fapt a fost menționat de catre ambasadorul Republicii Polone in țara noastra, Bartlomiej Zdaniuk, la intrevederea…

- Circa 20% dintre antreprenori considera ca mediul de afaceri din tara s-a imbunatatit, 57% sustin ca in acest domeniu nu exista schimbari, iar 23% considera ca situatia s-a inrautatit. Acestea sint rezultatele unui studiu realizat de expertii Bancii Mondiale. Potrivit agentiei INFOTAG, secretarul general…

- În cadrul grupului de lucru EURONEST, care a avut loc recent în capitala Georgiei, reprezentantul Ministerului Economiei Iulia Vitiuc a declarat ca Moldova progreseaza în implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeana ce vizeaza…

- O parte din sateni protesteaza în fața Parlamentului, alții sunt gata sa adere la PD doar pentru a avea cu ce se deplasa acasa Chiar daca se afla la numai 30 km de Chișinau, satul Puhoi din raionul Ialoveni nu are o ruta directa de transport spre Capitala. Dupa 11 ani, în…

- Primul segment al soselei de centura a orasului Chisinau, Drumul R6M1- Ialoveni, cu o lungime de 6,5 kilometri, nu a fost reconstruit din cauza unor licitații suspectate de trucaj și a unui management defectuos al Administrației de Stat a Drumurilor. Compania bulgara selectata pentru reparația acestui…

- Moldova trebuie sa devina un paradis pentru companiile IT, iar autoritațile vor lua masurile necesare pentru a crea condiții favorabile pentru dezvoltarea unor astfel de afaceri. O declarație in acest sens a facut ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul intrevederii cu un…

- Agenția SUA pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) va continua sa ofere asistența tehnica și financiara pentru dezvoltarea economiei Moldovei. Angajamentul a fost anunțat de catre șefa Misiunii USAID in Moldova, Karen Hiliard, la intrevederea sa cu ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la prima ședința comuna din acest an a Parlamentului și Guvernului, prezidata de președintele Parlamentului Andrian Candu și prim-ministrul Pavel Filip.

- Ieri, 5 februarie, garnitura de tren de pe ruta Chișinau-Ungheni a fost suplinita cu doua vagoane, iar numarul de locuri pentru pasageri a crescut de la 520 la 752. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, aceasta modificare a venit drept raspuns la solicitarea pasagerilor…

- Intrevederea ministrului afacerilor externe, Teodor Melescanu, cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 5 februarie 2018, la Bucuresti, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Uniunea Europeana a lansat astazi Proiectul "Suport pentru Cadrul Infrastructurii Calitații în contextul DCFTA în Republica Moldova". La ceremonia de lansare au participat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și Ambasadorul Delegației UE la Chișinau, Peter…

- Companiile grupului Gas Natural Fenosa in Moldova au anunțat inceperea licitației pentru procurarea energiei electrice pentru necesitatile consumatorilor sai in perioada 01.04.2018 - 31.03.2019, transmite NOI.md. Potrivit comunicatului Gas Natural Fenosa in Moldova licitația se desfașoara conform Legii…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a prezidat astazi ședința Consiliului Proiectului Energie și Biomasa, in cadrul careia au fost prezentate rezultatele obținute de PEBM pe parcursul anului 2017 și au fost stabilite obiectivele pentru acest an.

- Compania de drumuri a dat de pamant cu proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures. Contractul pentru revizuirea documentatiei tehnice pe tronsonul Targu Mures - Sovata - Ditrau (96 km) a fost reziliat. Acesta este cel mai important tronson al autostrazii, cel care ar asigura trecerea muntilor. Asociatia…

- Iulia Costin, secretarul general de stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii a avut o intrevedere cu delegatia guvernamentala din Tadjukistan si reprezentantii Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura, care se afla int-o vizita de documentare in tara noastra.

- Fondul rutier al Moldovei va fi reorganizat. Anunțul a fost facut de catre ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburici, care a prezentat, in cadrul ședinței operative cu responsabilii pe domenii ai MEI, prioritațile activitații instituției pentru urmatoarea perioada,…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a prezentat astazi, in cadru ședinței operative cu responsabilii pe domenii ai MEI, prioritațile activitații instituției pentru urmatoarea perioada.

- Reducerea numarului de victime ale accidentelor rutiere a fost abordata de spicherul Andrian Candu la o intrevedere cu directorul de țara al Bancii Mondiale in Moldova Anna Akhalkats, reprezentanții BERD și ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, noteaza Noi.md. Oficialii au discutat și despre…

- In viitorul apropiat se planifica introducerea unor rute de autobuz suplimentare intre satul Puhoi, Raionul Ialoveni, și Chișinau, informeaza NOI.md. Acest subiect a fost discutat la intilnirea dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, primarul satului Puhoi, Petru Frunze, și locuitorii…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, va conduce Comisia tripartita pentru reglementarea problemelor social-economice din țara noastra. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, decizia a fost luata in cadrul unei intrevederi a prim-ministrului Pavel Filip…

- Inițiativa conducerii Serviciului Vamal privind necesitatea reabilitarii drumurilor de acces spre posturile vamale de frontiera a primit susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Porțiunile de carosabil care urmeaza a fi reparate, dar și masurile ce necesita a fi întreprinse în…

- Proaspatul ministru al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, spune ca țara noastra intrunește toate condițiile, atat pe plan intern, cat și extern, pentru a inregistra rezultate economice considerabile

- O inițiativa a conducerii Serviciului Vamal privind necesitatea reabilitarii drumurilor de acces spre posturile vamale de frontiera a primit susținerea Ministerului Economiei și Infrastructurii, scrie mold-street.com. In prima faza, proiectul de reabilitare vizeaza construcția capitala a celor mai…

- Serviciul Vamal din Republica Moldova anunta ca initiativa privind necesitatea reabilitarii drumurilor de acces spre posturile vamale de frontiera a primit sustinerea Ministerului Economiei si Infrastructurii. La prima etapa, proiectul de reabilitare vizeaza constructia capitala a celor mai impracticabile…

- In cadrul unei vizite la Intreprinderea de Stat Aeroportul Internațional Liber „Marculești”, secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii a discutat despre prioritațile de renovare a infrastructurii aeroportuare, precum și atragerea rezidenților in Zona Economica Libera. Iulia…

- Secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), Iulia Costin, promite sprijin pentru dezvoltarea intreprinderii de stat Aeroportul Internațional Liber „Marculești", noteaza un comunicat emis de MEI.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur va participa la o intalnire de lucru pe tema infrastructurii rutiere pentru Moldova care va avea loc vineri, 12 ianuariela Hotel Unirea din Iași. La discuții sunt invitați președintele Camerei Deputaților, primul ministru, Inaltpreasfințitul…

- Secretar de Stat al Ministerului Economiei si Infrastructurii, Iuliana Dragalin, si viceministrul Comertului Republicii Populare Chineze Fu Ziying au semnat joi, 28 decembrie, Memorandumul de Intelegere privind lansarea negocierilor bilaterale pe marginea Acordului de Comert Liber intre Republica Moldova…

- Moldova și China au lansat oficial negocierile pe marginea Acordului de liber schimb, relateaza NOI.md. Astfel, secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Iuliana Dragalin, și ministrul adjunct al comerțului din China, Fu Ziying, au semnat ieri Memorandumul…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. "I.S.…