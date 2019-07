Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis cod galben de canicula valabil pe intreg teritoriul țarii. Acesta intra in vigoare de maine si va fi valabil pana in data de 30 iulie. Maine, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca meteorologii anunta 29 de grade Celsius, iar la Balți cu unul mai mult.

- Astazi, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca meteorologii anunta 26 de grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 28 de grade, iar la Tiraspol 29. La Leova vor fi 30 de grade. La Comrat si Cahul maxima va ajunge la 31 de grade Celsius.

- Un nou val de caldura se asteapta in toata tara. Meteorologii au emis pentru maine un Cod Galben de canicula valabil pentru toata țara. Maximele vor atinge 33 sau chiar 34 de grade Celsius.

- Meteorologii au emis o avertizare de canicula pentru intreg teritoriul tarii. Codul galben intra in vigoare astazi si va fi valabil toata ziua. Temperaturile vor ajunge pana la 33 de grade Celsius.

- Maine, cerul va fi variabil, in sudul tarii va ploua. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 27 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 28, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol vor fi 30 de grade, iar la Leova se asteapta 31.

- Temperaturile au depasit 50 de grade Celsius pentru a doua oara in trei zile intr-un oras din nordul Indiei, afectat de mai multe zile de un val de caldura extrema, informeaza AFP. Mercurul din termometre a ajuns la 50,3 de grade Celsius la Churu, un oras situat in desert, in statul Rajasthan,…

- Astazi, in toata tara sunt prognozate ploi cu descarcari electrice. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 20 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 21 de grade, iar la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi pana la 23 ge grade Celsius.

- Un val de canicula vine peste Moldova. Meteorologii anunta vreme torida pentru sfarsitul acestei luni. De zile cu soare si temperaturi de vara vom avea parte pe data de 30 mai, atunci cand termometrele vor urca pana la 33 de grade Celsius.Maine, cerul va fi variabil.