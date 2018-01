Moldova, NINSOARE ABUNDENTĂ. Șoferii sfătuiți să iasă la drum doar în caz de urgență Ca urmare a avertizarii meteorologilor de intrare in vigoare a codului portocaliu de ninsori si viscol in Moldova, soferii sunt avertizati, prin intermediul unui comunicat de presa remis de DRDP, isi ia masurile de prevedere necesare pentru evitarea blocajelor si a altor situatii nedorite.



Transportatorii rutieri de persoane si de marfuri sunt rugati, de asemenea, sa evite plecarea in cursa pe perioada avertizarii cod portocaliu sau, in caz contrar, sa procedeze la informarea si echiparea adecvata a pasagerilor.



"In cazul in care deplasarea este totusi necesara, asigurati-va…

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- In anul 1538, Moldova a fost atacata de turci cu o armata numeroasa in fruntea careia se afla sultanul Suleyman Magnificul. Domnitorul Petru Rares a fost tradat de catre boieri si aliati, astfel ca a fost nevoit sa se refugieze in Cetatea Ciceului, parasindu-si tronul.

- Vremea in weekend: Vant si ninsoare in mai multe regiuni din tara. Scad temperaturile Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, care a emis o prognoza pentru zilele de sambata și duminica, vremea se va raci semnificativ, vantul se va intensifica, iar in unele zone, in special la munte, va ninge.…

- Președinta Comisiei Camerei Publice a Federației Ruse pentru dezvoltarea diplomației publice, cooperare umanitara și menținerea valorilor tradiționale, Elena Sutormina, intenționeaza sa apeleze la Consiliul Europei in legatura cu restricționarea difuzarii posturilor de televiziune rusești in Moldova,…

- ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest a țarii, respectiv in zona Olteniei, unde, incepand din cursul nopții ce urmeaza, pe parcursul zilei de maine,…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea afirma, in cadrul unei declaratii de presa, ca iesenii nu au nici un motiv sa se simta bucurosi de oaspeti in contextul sedintei CEx a PSD anuntata pentru finalul lui ianuarie. „Moldova ramane regiunea cu cele mai putine resurse bugetare alocate de la nivel guvernamental,…

- Numarul in creștere a vizitatorilor proiectului www.moldovenii.md pe parcursul anului 2017, mesajele și comentariile cititorilor noștri ne-au convins și pe durata anului 2017 ca sintem o adevarata Enciclopedie a Moldovei și moldovenilor, prin care este demonstrata continuitatea poporului moldovenesc…

- Federația Rusa poate lua contramasuri la interzice știrilor rusești in Moldova. Declarația a fost facuta pentru RIA Novosti de catre vicepreședintele Comisiei Dumei de Stat pentru Afaceri Internaționale, Alexei Cepa ("Spravedlivaia Rossia"), transmite NOI.md. El a menționat ca decizia Curții Constituționale…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a publicat datele referitoare la valoarea monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative oferite spre vinzare de catre BNM prin intermediul bancilor licențiate. Potrivit Bancii Centrale, in ansamblu au fost oferite spre vinzare peste 40 de monede de aur și argint…

- Liderul autoproclamatei rmn, Vadim Krasnoselski, a adresat locuitorilor regiunii transnistrene un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, în care se refera la mai multe succese si realizari din 2017, cu estimari optimiste pentru 2018. În acelasi timp, mai multi experti afirma ca felicitarea…

- Experții din Rusia au comentat posibilitatea acordarii unei reduceri la gazele naturale livrate Moldovei. Potrivit presei ruse, directorul adjunct pe probleme de energie al Institutului de Energetica și Finanțe din Rusia, Alexei Belogoriev, comentind cererea autoritaților moldovene de a obține gaze…

- Noul ministru al Dezvoltarii Economice din Republica Crimeea este originara din Moldova, fosta angajata a Ministerului de Finanțe și a Bancii Naționale a Moldovei, relateaza NOI.md. Decretul numirii sale in funcție a fost semnat de președintele Crimeii, Serghei Axionov. Pina in prezent, Natalia Ceban…

- Igor Dodon a afirmat ca „peste zece ani Moldova ar putea sa nu mai existe". Președintele a spus ca acest lucru se va intampla daca la putere „or veni fortele politice care pledeaza pentru aderarea la NATO".

- Cel de-al doilea raport Kroll, o parte a caruia a fost facuta publica zilele trecute, nu informeaza cetațenii Moldovei referitor la nimic nou și nu dezvaluie numele celor vinovați de furtul din sistemul bancar al țarii. Declarația in cauza a fost facuta de deputatul din partea Partidului Socialiștilor,…

- Polițistul din Suceava, lovit cu sabia in cap de un suspect, in timpul unor percheziții care au avut loc acum trei saptamani, va fi externat dupa sarbatori, informeaza Digi24.Medicii spun ca starea lui este buna chiar daca nu iși poate mișca mana si piciorul stang. Cu toate acestea, sunt optimiști…

- Nu exista niciun pericol pentru populatie in urma identificarii unui porc mistret contaminat radioactiv cu Cesiu-134 si Cesiu-137, acesta fiind primul caz de depasire a limitei maxime admise la acest parametru la nivelul judetului Suceava, a declarat pentru Agerpresdirectorul

- Profitul total al bancilor din Moldova continua sa creasca, dar numai cinci dintre cele 11 banci au inregistrat o creștere a profitului fața de anul precedent. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), profitul net total al bancilor din Moldova, in ianuarie-noiembrie 2017, s-a ridicat la 1…

- Informatii privind starea drumurilor din regiunea Moldovei pot fi obtinute direct de la Dispeceratul DRDP Iasi – tel. 0232/213168, de la Dispeceratul CNAIR S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, precum si de pe paginile web... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ex-ministrul Justitiei, actualul presedinte al Comisiei pentru controlul fisierelor Interpol, Vitalie Parlog, ar putea prelua sefia Serviciului de Informatii si Securitate (SIS), dupa ce zece deputati din coalitia de guvernare au semnat o initiativa in acest sens. Anuntul a fost facut de catre presedintele…

- In perioada 19.12.2017 - 21.12.2017 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Punctul de Trecere Frontiera Nadlac II - A1 - DJ691 - Giarmata Etapele de desfasurare ale transporturilor sunt stabilite de politia rutiera, care asigura insotirea vehiculelelor cu depasiri. Informatii suplimentare…

- Ministerul Transporturilor a anuntat luni ca intreprinde demersurile necesare pentru realizarea obiectivelor de conectivitate rutiera a Moldovei, ca reactie la protestele care au avut loc duminica la Iasi.Citeste si: Premierul Tudose a facut ANUNTUL: 'Am depus acte pentru plati de 5,2 MILIARDE…

- Din 1 ianuarie 2018, in cadrul biroului de informatii al Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” va fi activ un singur numar de telefon: (022) 83 33 33. Noul numar este deja activat si poate fi utilizat de beneficiari. Numele la care s-a sunat pana acum vor fi dezactivate din prima zi a anului…

- Vladislav Bordeianu Urmind recomandarile OMS, autoritațile Moldovei intenționeaza, catre anul 2030, sa reduca la zero ratele de infectare cu HIV, de discriminare a persoanelor infectate ce HIV și de mortalitate cauzata de SIDA, precum și sa renunțe treptat la finanțarea din partea Fondului global. Ciuma…

- Luni, la ora 17:00, la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi, cea mai mare unitate medicala din Moldova, erau aproximativ 40 de bolnavi care asteptau de ore intregi sa fie preluati de un medic, potrivit bzi.ro. Majoritatea stateau in picioare, iar unii ar fi fost…

- Dumitru Captari a reusit sa urce pe treapta a treia a podiumului de premiere la procedeul smuls. Halterofilul legitimat la AMEFA Arad a bifat toate cele trei incercari la acest procedeu, oprindu-se la 156 de kilograme. La celalalt procedeu, aruncat, Captari a ratat toate cele trei incercari (ultima…

- In aceste clipe are loc Marșul Unirii in capitala. Sute de unioniști, cu steagurile Moldovei și Romaniei, marșaluiesc pe strazi, strigand "Unire" și "Traiasca, traiasca, Moldova, Ardealul și Țara Romaneasca".

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a decorat cu „Ordinul de Onoare” pe Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Franței in Moldova, Pascal Vagogne, transmite NOI.md. Acest premiu i-a fost acordat diplomatului in semn de recunoștința deosebita, pentru contribuția semnificativa la dezvoltarea…

- Avand in vedere avertizarile Cod Portocaliu si Cod Galben de ninsori in regiunea Moldovei, in noaptea de 27 – 28 noiembrie 2017 s-a actionat cu utilajele prestatorilor de servicii de deszapezire pentru asigurarea conditiilor de circulatie in siguranta pe toate drumurile nationale din raza de activitate…

- Intretinerea drumurilor nationale si a autostrazilor din zona de vest a Romaniei este asigurata de contracte semnate intre DRDP Timisoara si mai multe firme de specialitate. Astfel, pentru Lotul 5, cel al Sectiei Drumuri Nationale Timișoara, contractul a fost semnat cu Asocierea Athos Com…

- Sectorul bancar din Moldova continua sa-și mareasca profiturile, noteaza NOI.md. Astfel, potrivit Bancii Naționale a Moldovei (BNM), profitul net al bancilor din țara in ianuarie-octombrie 2017 s-a ridicat la 1 miliard 538,8 milioane de lei, o creștere de 3,4% fața de cel din perioada similara a anului…

- Meteorologii estimeaza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, local mai coborate in centrul, nordul și nord-estul țarii, in timp ce precipitațiile vor fi excedentare in majoritatea regiunilor, releva prognoza de…

- Conducerea Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) solicita organelor de stat, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sa stabileasca sursele de finanțare pentru filmul „Istoria Moldovei”, realizat sub patronajul președintelui Igor Dodon. Potrivit liberal-democraților, oamenii trebuie…

- Marti, 14 noiembrie, de la ora 17.00. purtatorul de cuvant al PSD, Ovidiu Marincea, va sustine o declaratie de presa. Declaratia va fi transmisa in direct si pe pagina de Facebook stiripesurse.ro.

- Numarul de carduri bancare a crescut semnificativ in Moldova, informeaza NOI.md. Potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei, in special, catre sfirșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2017 in țaraerau in circulație 1 milion 681 mii 805 de carduri bancare, ceea ce constituie cu 15,1% mai mult…

- Moldova a primit 3000 de autorizații suplimentare de tipul ”Ucraina bilateral/tranzit”, relateaza NOI.md. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Economiei și Infrastructurii din Moldova, care a menționat ca șeful instituției de profil, Octavian Calmic, a semnat un ordin de aprobare a criteriilor de…

- Referitor la campania murdara desfașurata in ultimele zile in spațiul public, Partidul Democrat din Moldova și-a exprimat dezacordul fața de cei care apeleaza la astfel de instrumente murdare de lupta, fie ca este vorba de incalcarea dreptului la viața privata a unei

- Soferii din Moldova trebuie sa-si schimbe anvelopele de vara cu cele de iarna cat mai curand. Indemnul vine dupa ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a facut publica o prognoza pentru urmatoarele zile, in una dintre care va ninge.

- Președintele Parlementului Republicii Moldova, AdrianCandu se lauda cu reșutele țarii pe facebook. Potrivit lui Candu, guvernarea a inregistrat inca un succes și un semnal puternic de susținere din partea Uniunii Europene, in pragul Summit-ului Parteneriatului Estic. Candu face referire la propunerea…

- Constantin Duca, a avut doua domnii in Moldova: aprilie 1693 - decembrie 1695 și septembrie 1700 - iulie 1703. Este fiul lui Gheorghe Duca, domn al Moldovei. Contemporanii i-au spus și Duculeț. A primit o instruire aleasa. Cunoștea greaca veche și latina, studiase la Academia Patriarhiei din Constantinopol.…

- La trei ani de la semnarea Acordului de liber schimb cu Uniunea Europeana, Moldova a înregistrat importante progrese în beneficiul economiei și a cetațenilor sai. Declarația a fost facuta de catre comisarul european pentru Comerț, Cecilia Malmstrom, la conferința de presa susținuta împreuna…

- Moldova și Iordania intenționeaza sa extinda cooperarea comercial-economica. Acest fapt a fost comunicat in cadrul unei intrevederi a Prim-ministrului Moldovei, Pavel Filip, cu Ambasadorul Iordaniei cu reședința la București, Saker Malkawi, relateaza NOI.md. In cadrul discuțiilor persoanele oficiale…

- Experții companiei americane Kroll vor sosi, in curind, in Moldova, pentru a discuta doua documente importante, inclusiv cel de-al doilea raport Kroll referitor la "furtul secolului". Informația le-a fost oferita jurnaliștilor de președintele Bancii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, care a menționat,…

- Adrian Sarbu a evitat "cu curaj" sa dea date concrete la comisia SRI Patronul unui trust de presa, Adrian Sârbu, a fost chemat la audieri în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului Român de Informatii, dupa ce fostul ofiter Daniel Dragomir a prezentat…

- Anul acesta marcam 70 de ani de la apariția boxului in Moldova, cind iurii Ermolin, Leonid Sazonov și Isidor Goldștein au fost primii antrenori de box. In a. 1947 echipele Moldovei (maturi și tineret) au participat la cel de-al 13-lea campionat al URSS – la Moscova, pe stadionul "Dinamo". Pugiliștii…

- Majoritatea indicatorilor arata ca increderea in sistemul bancar al Moldovei se restabilește in pofida situației complicate, create dupa jaful secolului. Anunțul a fost facut de catre experții din cadrul German Economic Team care ofera Guvernului țarii noastre recomandari pe marginea chestiunilor economice,…

- Din cauza instalarii vremii nefavorabile, CNAIR a decis sambata, 28 octombrie, sa inchida Transfagarasanul, mai devreme cu catteva zile decat era stabilit. Decizia a fost luata de Secretarul de Stat al Ministerului Transporturilor, Mircea Biban, și CNAIR in baza avertizarilor meteo existente. Astfel,…

- Islanda este cea mai noua tara care a intrat in randul statelor cu treceri de pietoni special create pentru a-i obliga pe soferi sa incetineasca. Este vorba despre treceri de pietoni 3D, ideea din spatele lor fiind aceea ca-i fac pe soferi sa aiba impresia ca urmeaza sa se loveasca de ceva in drumul…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara informeaza participantii la trafic ca, in perioada urmatoare, se executa lucrari de intretinere periodica și reparații pe urmatoarele drumuri nationale: · DN 57 – Jamu Mare – Moravița · DN 59B – Deta – Banloc · DN 6 – Becicherecu Mic – Biled · DN 57B…