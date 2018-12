Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, Georgia și Ucraina condamna, intr-o rezoluție comuna, acțiunile militare agresive ale Federației Ruse fața de Ucraina, in stramtoarea Kerci din Marea Azov. Rezoluția a fost semnata de Adunarea Interparlamentara Republica Moldova – Georgia – Ucraina.

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei cere Ucrainei sa renunțe la orice noua incercare de a trimite nave militare in Marea Azov, folosind stramtoarea Kerci, potrivit unei declarații a purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, transmite Unian. „Ii indemnam pe ”curatorii”…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Dupa incidentul din stramtoarea Kerci, candidatul la funcția Angelei Merkel in Partidul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, a cerut o abordare mai dura in relațiile cu Federația Rusa, potrivit N-TV. Astfel, dupa acțiunea Rusiei impotriva Ucrainei in Marea Azov,…

- Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, a solicitat statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, acolo unde Rusia tine sechestrate trei ambarcatiuni militare ucrainene care au vrut sa treaca din Marea Neagra prin stramtoarea Kerci, in apropierea regiunii disputate Crimeea,…

- Într-un video publicat în virtual este surprins momentul în care o nava a pazei de coasta lovește bordul unei nave militare ale Ucrainei, care a trecut ilegal frontiera de stat a Rusiei. Duminica, 25 noiembrie, trei nave militare care aparțin Ucrainei au forțat frontiera…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…