Stiri pe aceeasi tema

- Moldova este interesata sa refaca o colaborare economica deplina cu Rusia cat mai curand posibil, a declarat președintele Moldovei, Igor Dodon, in urma unei intalniri cu guvernatorul din St. Petersburg, Alexander Beglov, relateaza agenția de presa Tass, potrivit Mediafax.

- Igor Dodon continua sa vorbeasca despre Romania si despre pericolul care ar veni din partea unionistilor chiar si atunci cand se afla in vizite de lucru in Federatia Rusa. Duminica, 25 noiembrie, la Sankt Petersburg, presedintele R.Moldova a avut o intrevedere cu moldovenii care muncesc in Rusia. Fara…

- De rezultatul alegerilor parlamentare din 2019 depinde daca, dupa expirarea perioadei agreate de sase luni, vor fi sau nu reintroduse taxele vamale la exportul in Rusia. Declaratia a fost facuta de catre Igor Dodon, luni, in cadrul unei conferinte de presa de bilant a vizitei sale in Federatia Rusa,…

- Rusia considera Republica Moldova drept unul din partenerii sai prioritari din spațiul CSI, a declarat liderul rus, Vladimir Putin, in cadrul intrevederii cu omologul sau moldovean. Igor Dodon considera Rusia partener strategic al Moldovei și ca cele doua state ar avea o istorie comuna și relații frațești.…

- Rusia avea in plan crearea, in 2015, a așa-zisei ”republici populare basarabene” care avea o importanta strategica in impingerea ”granitelor lumii ruse”, sau daca vreti a ”primaverii ruse”, in interiorul Romaniei si a Moldovei, a declarat Vasili Hrițak, directorul Serviciului de Securitate al Ucrainei…

- Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, susține ca are mai multe probe, inclusiv video, care l-ar putea compromite pe liderul socialiștilor, Igor Dodon. Aceste lucruri, însa, comunistul le pastreaza și le va expune în campania electorala. Asemenea afirmație a fost facuta…

- Zilele acestea la ChiE™inAƒu se desfAƒE™oarAƒ Forumul Economic Moldo-Rus. Evenimentul a A®ntrunit cei mai mari oameni de afaceri, atA¢t de la noi din E›arAƒ, cA¢t E™i din Rusia. Un subiect aparte A®n cadrul acestei reuniuni l-a constituit E™i subiectul turismului.

- Renato Usatâi, primarul municipiului Balți și liderul „Partidul Nostru”, a anunțat ca are sa organizeze un protest, împreuna cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova. „Ieri m-am întâlnit cu Igor Dodon cu care am discutat ce fel de proteste vom organiza.…