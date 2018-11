Moldova Business Week/Pavel Filip: Astazi in Rep. Moldova este mai simplu sa lansezi afaceri, ai nevoie de o singura zi si de 4 formalitati

Stiri pe aceeasi tema

- Schimburi comerciale de 2 miliarde de dolari cu Republica Moldova, pana la sfarsitul anului. Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a intalnit la Chișinau cu Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, tema principala a discutiilor fiind pregatirea…

- Inca in 2016, Guvernul de la Chișinau a operat un șir de modificari la legea cetațeniei. Trebuie sa știți ca, pana acum un an, obținerea cetațeniei moldovenești era un chin. Cu toate acestea, anual, peste o mie de straini depuneau cerere pentru a deveni cetațean moldovean. Dupa intrarea in vigoare a…

- Cel mai important eveniment economic al anului „Moldova Business Week 2018” se va desfașura la Chișinau, in perioada 27-29 noiembrie curent. Aspecte privind organizarea saptamanii de afaceri au fost analizate astazi, in cadrul unei ședințe prezidate de premierul Pavel Filip.

- Ghevorg Mirzaian, conferențiar la Universitatea de Finanțe de pe lânga Guvernul Federației Ruse, pentru Sputnik Moldova. Vizita de doua zile a liderului Turciei, Recep Erdogan, în Moldova nu este nici pe departe una de rutina. Președintele a sosit în țara cu interes și recunoștința.…

- Ghevorg Mirzaian, conferențiar la Universitatea de Finanțe de pe lânga Guvernul Federației Ruse, pentru Sputnik Moldova. Vizita de doua zile a liderului Turciei, Recep Erdogan, în Moldova nu este nici pe departe una de rutina. Președintele a sosit în țara cu interes și recunoștința.…

- CHISINAU, 10 oct — Sputnik. Amintim ca Dodon care i-a retras prin decret lui Basescu cetațenia Republicii Moldova, ce i-a fost acordata înca de fostul șef de stat Nicolae Timofti. Colegiul Civil al Curții Supreme de Justiție urma sa ia aceasta deciziei în data da 10 octombrie,…

- CHISINAU, 10 oct — Sputnik. Amintim ca Dodon care i-a retras prin decret lui Basescu cetațenia Republicii Moldova, ce i-a fost acordata înca de fostul șef de stat Nicolae Timofti. Colegiul Civil al Curții Supreme de Justiție urma sa ia aceasta deciziei în data da 10 octombrie,…

- Chiar daca și-a deschis ușile mai devreme, gradinița pentru copii ”Prichindel” din Sipoteni, azi a fost inaugurata oficial. Iar la inaugurare au fost copiii și parinții din Sipoteni, care au fost cei mai nerabdatori sa se deschida ușile noii gradinițe. Dar și oaspeți de onoare au fost invitați: Daniel…