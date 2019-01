Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a efectuat miercuri, 26 decembrie, prima tragere la sorti a partidelor care au inregistrat listele de candidati la CEC, in aceeasi zi, pentru alegerile din 24 februarie.

- Joi, 9 martie 2009, in jurul orei 13.15, doi diplomati romani aflati la post in Chisinau, ambasadorul roman in R. Moldova, Filip Teodorescu, si ministrul-consilier, Ioan Gaborean, aflati intr-o coloana oficiala formata din sase masini, au trecut granita in Romania.

- Ex-presedintele Romaniei Traian Basescu s-a intalnit duminica, 16 decembrie, la Chisinau, cu conducerile a doua partide unioniste, Partidul Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare este, si cu conducerea Partidului Liberal Reformator (PLR).

- Diego Fabbrini (28 de ani) a avut nevoie de doar 522 de minute jucate in fotbalul romanesc pentru a-si arata clasa, iar Valeriu Iftime anunta ca noua vedeta a celor de la FC Botosani nu va sta foarte mult in Moldova. Un nume interesant pentru Dinamo si FCSB, fostul international...

- Puțini cunosc astazi ca, in somptuosul palat care adaposteste Muzeul de Arta al Republicii Moldova a functionat altadata o scoala de fete renumita pentru calitatea si pregatirea corpului profesoral. Istoria edificiului principal in care este gazduit actualul Muzeu Național de Arta Al Moldovei incepea…

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, face apel catre cetațeni, instituții publice și private, ONG-uri de profil sa participe activ la acțiuni consacrate Zilei Nationale de Înverzire a Plaiului, care se va desfașura astazi…

- Președintele Moldovei a spus ca Patriarhul Kirill va veni în Moldova pe data de 27 octombrie, iar vizita se va încheia pe 28 octombrie. Inițial reprezentantul bisericii ruse trebuia sa ajunga în Moldova pe data de 25 octombrie. Patriarhul va vizita Chișinau, Balți,…

- Cel mai cunoscut și jucat dramaturg roman al momentului, Matei Vișniec, a petrecut cateva zile pline la Chișinau. A fost de fața la spectacolele montate dupa piesele sale, a imparțit autografe și caldura, a raspuns rabdator la sutele de intrebari ale admiratorilor, a citit poezie, și-a povestit viața…