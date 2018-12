Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a deblocat accesul la porturile ucrainene de la Marea Azov, dupa aproximativ 10 zile de la criza din stramtoarea Kerci. Ucraina a anunțat ca va da Rusia in judecata la Curtea Internaționala de Justiție.

- Rusia organizeaza exercitii militare navale si cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre pe fondul tensiunilor cu Ucraina si Occidentul dupa capturarea celor trei nave ucrainene in apropierea coastei Crimeei luna trecuta, scrie Reuters.

- Rusia ține exerciții navale și cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre, deși in acest moment exista tensiuni in relația cu Ucraina și cu Occidentul din cauza capturarii a trei nave ucrainene langa coasta peninsulei Crimeea, transmite Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a oferit o prima reacție, in urma incidentelor militare dintre Rusia și Ucraina, din Marea Neagra.”Serviciile noastre m-au ținut la curent in timp real. O poziție oficiala a fost emisa de MAE, dupa o consultare cu noi. Urmarim cu mare atenție evoluțiile din Ucraina…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Ucraina a facut un pas important in sensul instituirii legii martiale dupa capturarea de catre Rusia a trei nave ale Fortelor navale ucrainene in urma unui incident armat soldat cu raniti in stramtoarea Kerci, eveniment care a provocat o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, relateaza…

- Un avion de vanatoare de tipul Su 27 s a prabusit marti in Ucraina, in zona de centru vest, in timpul unor exercitii militare cu fortele americane, cei doi piloti de la bordul sau pierzandu si viata, informeaza agentia de presa ucraineana Unian citata de Antena3.ro. 39;Potrivit datelor preliminare,…

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane, printre care avioane de vanatoare americane F-15, participa incepand de luni la exercitii in vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina, informeaza…