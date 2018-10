Stiri pe aceeasi tema

- In doar cațiva ani, Republica Moldova a evoluat de la titlul de cea mai puțin vizitata destinație europeana la figuranta in cele mai importante topuri ale destinațiilor turistice, recomandate calatorilor.

- Republica Moldova și Romania iși propun sa creeze o harta digitala comuna, prin intermediu careia, cetațenii straini vor putea afla mai multe detalii despre destinațiile turistice din cele doua state. Despre aceasta a anunțat ministrul Economiei și Infrastructurii Chiril Gaburici in cadrul unui interviu…

- A ramas mai putin timp pana cand evenimentele dedicate Zilei Nationale a Vinului vor fi deschise oficial. In Piata Marii Adunari Nationale este deja agitatie. Vinificatorii si-au aranjat sticlele pe rafturi si ii asteapta pe oaspeti cu baturi alese.

- Gil Mad Car SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta un memoriu de prezentare pentru eliberarea avizului de mediu necesar ridicarii unei vile turistice in localitatea Navodari, pe strada A3, nr. FN, lot 48. Mai precis, este vorba de zona Mamaia Sat. Proiectul propus consta in autorizarea…

- Anica, la cei 43 de ani ai sai, vine anual din Chișinau la rudele din București. O aduce și pe fiica sa care acum a implinit 18 ani și se gandește sa faca facultatea in Romania. Nu sta mult, de obicei, in jur de o saptamana, fiind „cazata” intr-una dintre camerele din apartamentul deținut de rude. Aduce…

- Nicoleta Nuca face senzație in industria muzicala din Romania, dar și pe rețelele de socializare atunci cand posteza imagini hot, care primesc imediat mii de inimioare de la prietenii virtuali. S-a nascut la Chișinau, in Republica Moldova, și s-a remarcat in show-ul X Factor, la Antena 1. In scurt timp…

- Succesul de care se bucura Aquaparkul Nymphaea din Oradea nu mai reprezinta o noutate pentru nimeni. O noua dovada in acest sens sta un articol dedicat complexului de agrement in cel mai recent numar al revistei Business Magazin, intitulat “Distractia acvatica de 3 milioane de euro din Oradea”.

- Guvernul a adoptat, ieri, o ordonanta privind garantarea pachetelor de servicii turistice in proportie de 100%, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Solutiile gasite de guvernanti...