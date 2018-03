Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Stare Civila isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei Pentru Evidenta Persoanelor a Municipiului Pitesti si are ca principala activitate inregistrarea nasterilor, casatoriilor si deceselor, care se produc pe raza municipiului Pitesti, dar si eliberarea certificatelor de stare civila…

- Dupa ce a cerut saptamana trecuta de la Ministerul Sanatații, un plan de acțiuni care sa protejeaze medicii impotriva agresiunilor, astazi liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunțat ca legea privind inasprirea pedepselor fața de cei care agreseaza medicii va fi votata in

- In perioada 12-18 martie 2018, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 300 756 de traversari, dintre care un numar mai mare – 150 635 – pe sensul de intrare in Republica Moldova. Totodata, traficul mijloacelor de transport a prezentat o valoare de 79 082 de traversari, fiind…

- Organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Republica Moldova, inclusiv in regiunea transnistreana, are loc prin incalcarea dreptului international si a drepturilor omului. Asociatia Promo-LEX isi exprima ingrijorarea privind lipsa coordonarii cu autoritatile de la Chisinau vizavi de deschiderea sectiilor…

- Un medic începator de peste Prut, primește de trei ori mai mult decât un doctor experimentați din Republica Moldova. Salariile medicilor și asistenților din România au crescut foarte mult, chiar și de trei ori, începând cu astazi. Acestea vor ajunge la nivelul…

- Parlamentarii USR propun un proiect prin care spatiul din jurul Casei Poporului, aproximativ 50 de hectare, sa fie deschis publicului, pentru ca in acest momentul terenul este irosit. USR argumenteaza ca in celelalte tari, nu numai in Europa, dar si in America, dar si Canada, Parlamentele traiesc in…

- Mai multe schimbari legislative impuse de legea 295 2004, privind regimul armelor si munitiilor, au intrat in vigoare la 1 martie 2018. Potrivit unui comunicat al Zip Escort, Poligonul Zip Escort de tir cu arme de foc detine autorizatiile de organizare a cursurilor de instruire teoretica si practica…

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Un grup de intelectuali din Republica Moldova ii adreseaza președintelui o scrisoare prin care solicita anularea deciziei de retragere a cetațeniei Republicii Moldova lui Traian Basescu. criticand totodata atitudinea lui Dodon deoarece isi permite sa ameninte judecatori si ca face numai abuzuri de cand…

- Ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) va avea loc miercuri, 7 martie, la inițiativa președintelui Igor Dodon. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe subiecte: „Raportul Kroll-2” și masurile ce se impun în vederea pedepsirii celor vinovați; acțiunile unioniste…

- Legea privind finantarea unor proiecte propuse de autoritatile publice locale din Moldova si Ucraina a fost promulgata de presedintele Romanie. Este un prim pas care duce spre o cooperare si mai stransa cu administratiile din Romania si Moldova. Iar unionistii prind si mai mari sperante odata cu acest…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Incident deosebit de grav, azi-noapte, in comuna Golești, județul Vrancea. Cabina unui TIR a ars in intregime, iar doua persoane au fost cuprinse de foc, suferind rani grave. Patru autospeciale cu apa și spuma de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea au intervenit pentru stingerea incendiului.…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a participat astazi la prezentarea Strategiei Europene Comune de Cooperare pentru Dezvoltare (Document de Programare Comuna) pentru Republica Moldova, alaturi de cabinetul de miniștri, ambasadorii țarilor membre ale UE in

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Postul de televiziune RTR Moldova a fost amendat astazi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) cu 50 de mii de lei pentru ca a încalcat Legea cu privire la Securizarea Spațiului Informațional al Republicii Moldova. Legea a intrat în…

- Contextul international si dezvoltarile contemporane ale conflictului in directia razboiul hibrid aduc noi provocari statelor, cu atat mai mult statelor slabe. In spatiul post-sovietic, dar nu numai, in intreaga zona de interes rusa, razboiul informational permite dezvoltari ce ameninta societatile…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitații puternice sub forma de ninsori si lapovița, fiind prognozata si a fost prognozata depunerea de strat de zapada consistent pe drumurile publice, unde exista posibilitatea formarii de troiene, plus depuneri…

- Ai lucrat minim 3 ani In Italia? Daca te intorci in țara, ai dreptul la 15.000 lei ca prima de instalare Cetațenii romani care au lucrat cel puțin trei ani in Italia pot cere, la intoarcerea in țara, o prima de instalare, conform legislației in vigoare. Concret, prima de instalare poate fi ceruta de…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi mai multe amendamente la Legea cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii turistice in Republica Moldova, care vor facilita activitatea agenților economici din sector.

- Ambasadorul rus in Republica Moldova, Farit Muhametșin spune ca interzicerea unor emisiuni rusești pe teritoriul Republicii Moldova este lipsita de logica pentru ca tehnologiile actuale permit evitarea oricarei restricții. Mai mult decit atit, ambasadorul face referire și la sondajul recent facut publice…

- Majoritatea au fost sesizate prin apelul de urgența 112. Au aplicat peste 8.300 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate, au constatat aproape 650 de infracțiuni. In perioada de referința, polițiștii salajeni au acționat, la nivel județean, pentru prevenirea…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Executivul a aprobat astazi o noua Lista a ocupațiilor prioritare, care include 127 cele mai solicitate funcții pe piața muncii din Republica Moldova, care pot fi ocupate de catre migranții aflați in țara noastra.

- Federația Rusa este într-un razboi informațional cu toata lumea, iar Republica Moldova nu trebuie sa fie un stat al acestui razboi. Republica Moldova trebuie sa aiba agenda informaționala a sa și interesele sale pe care sa le promoveze. Nu trebuie sa admitem ca televiziunile altui…

- Deputații liberali vor contesta la Curtea Constituționala prevederile legale care ofera limbii ruse statut de limba de comunicare in Republica Moldova, noteaza Noi.md. Ei cer Curții sa declare neconstituționale cinci legi care prevad limba rusa ca limba de comunicare. Este vorba de Legea cu privire…

- "Am avut o discutie legata de celebrul Formular 600, care ar trebui modificat substantial, in asa fel incat cetatenii care se confrunta cu dificultatile legate de completarea formularului si de procedurile aferente sa nu fie pusi in situatie dificila. Urmeaza cu Ministerul de Finante, in urmatoarele…

- Pe 2 februarie 2018, Consiliul Local Pitesti a programat, respectand astfel cerintele legii, dezbaterea publica a bugetului municipiului. Locuitorii orasului pot depune, in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul bugetului municipiului Pitesti pe anul 2018, pana la data de 2 februarie…

- Dobândirea cetațeniei Republicii Moldova se va face dupa alte reguli. Modificarile efectuate la Legea cetațeniei au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, se va considera cetațean copilul nascut pe teritoriul Republicii Moldova din parinti care au cetatenia unui…

- Duma de Stat a Federației Ruse a prezentat un proiect de Declarație a deputaților privind inadmisibilitatea „discriminarii” mass-media rusești în Moldova, transmite „RIA Novosti” citata de paginaderusia.ro. Despre Declarația în cauza se menționeaza în…

- Cetațenii din 33 de state vor putea calatori fara vize in Republica Moldova. Este vorba de cetațenii din state din America de Sud, America Centrala, Asia, țari care au in prezent un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeana.

- Potrivit unui bilant, in cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Gorj au asigurat managementul sederii in Romania pentru 587 de persoane, dintre care 214 din state terte si 373 cetateni ai Uniunii Europene. Au fost depistati 12 straini in situatii ilegale si emise 5 decizii…

- Comisia Europeana nu are intenția de a suspenda regimul fara vize a Republicii Moldova, cu referire la declarațiile lui Dimitris Avramopoulous, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie. Solicitat de UNIMEDIA, ministerul a venit cu o reacție mai detaliata privind primul raport…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3131 la 4162 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. Totodata, incepand cu data de 01 ianuarie a.c., salariul minim…

- Republica Moldova se afla pe locul 4 in clasamentul pașapoartelor din statele postimperiu si al 48-lea in lume. Cetatenii nostri pot vizita fara vize 110 tari, imbunatațind in mod semnificativ poziția de la 54 in anul 2017, noteaza NOI.md. La capitolul cetatenie Republica Moldova se claseaza in mijlocul…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se declara impotriva suspedarii repetate a președintelui țarii, Igor Dodon, precum și investirii noilor membri ai Guvernului. De asemenea anunța ca la primele ședințe plenare ale sesiunii de primavara-vara a parlamentului, PSRM va veni cu inițiativa de a…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune in Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmand ca s-a dovedit inca o data ca intuitia si ”flerul” sau politic sunt ”prea revolutionare pentru unii”. ”€Iata, ca inca o data , intuitia…

- Legea antipropaganda promovata de Guvernul Filip (si destinata sa limiteze efectele devastatoare ale audio-vizualului in limba rusa in Republica Moldova) e, fara discutie, un castig, pe calea eliberarii spatiului dintre Prut si Nistru de tentaculele unui experiment identitar care, pana acum, a dat rezultate…

- Curtea Constitutionala moldoveana a suspendat temporar vineri, a doua oara in decurs de o saptamana, puterile presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze o lege ce interzice de facto anumite publicatii ruse in Republica Moldova, relateaza AFP. Sustinator al unei apropieri fata de Rusia, Igor…

- Persoanele care au muncit cel puțin zece ani în condiții de munca deosebite vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Cei care au activat 15 ani în condiții deosebite vor avea dreptul la pensie cu 7 ani și jumatate mai…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea sa fie inca o data suspendat in viitorul apropiat, dupa ce deputatul democrat Sergiu Sarbu a depus o sesizare la Curtea Constitutionala (CCM) cu privire la refuzul presedintelui de a promulga Legea antipropaganda, care poate duce la…

- Igor Dodon considera ca este inadmisibil ca cetatenii care au jurat credinta statului roman sa decida politica statului moldovenesc. Declaratia presedintelui tarii a fost facuta vineri, 5 ianuarie, imediat dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa-l suspende din functie pentru refuzul de a promulga…

- CHIȘINAU, 24 dec – Sputnik. Legea privind sistemul public de pensii, intrata în vigoare în acest an, prevedea ca pensia anticipata poate fi stabilita cu cel mult trei ani anticipat vârstei standard de pensionare, care este de 63 de ani. Astfel, pensia anticipata…