Stiri pe aceeasi tema

- Pe 19 septembrie 2019, Comitetul Executiv al Bancii Nationale a Moldovei (BNM) a suspendat dreptul de vot la adunarea actionarilor pentru compania RED Union Fenosa, parte a grupului Gas Natural Fenosa din Moldova, scrie Mold-street .

- Daca recesiunea probabila a Germaniei afecteaza economiile Europei de Est, poate fi o modalitate buna de a proba ideea ca acestea ar fi efectiv colonii ale vecinei lor mult mai mari sau "tari în proprietate straina", cum le-au numit unii economisti. Pâna acum, se pare ca guvernele…

- Elena Pap, director al Up Romania, a fost numita Director Regional in cadrul Grupului Up. Director General al Up Romania de 15 ani, Elena Pap va cumula aceasta pozitie cu noua functie de Director Regional pentru tarile Romania, Bulgaria, Moldova, Serbia si Grecia. Astfel, Elena Pap este prima…

- Companiile din energia electrica a transmis planuri de investiții de circa 9 miliarde de lei, iar cele din gaze naturale de 8,1 miliarde lei, pentru urmatorii ani, anunța ANRE, potrivit Mediafax.Operatorii din sectorul energiei electrice au transmis planurile de investitii pentru perioada…

- Datele privind fenomenul suicidului in Moldova sunt alarmante. Operatorii din cadrul Serviciului Unic de Urgența 112 primesc zilnic aproximativ patru apeluri in care sunt anunțați despre cazurile de suicid sau a tentativelor de suicid.

- Primarii a sapte municipii din zona de nord-est au semnat, marti, la Piatra Neamt, actele de infiintare a asociatiei ”Moldova se dezvolta” si au stabilit conducerea noii structuri, presedinte al asociatiei fiind desemnat edilul de Iasi Mihai Chirica, informeaza news.ro.Citește și: Incredibil!…

- Operatorii de flote de vehicule utilitare din Romania care au platit in plus la achizitionarea camioanelor de la societatile organizate intr-un cartel in vederea uniformizarii preturilor, ar putea recupera daune de pana la 2,4 miliarde de lei (520 de milioane de euro), relateaza Financialright Claims…

- Locuitorii municipiului Chisinau si nu numai, care au trecut astazi pe la Piata Centrala au avut parte de un spectacol extraordinar sustinut de interpretul Vali Boghean. Chiar la intrarea în Piata Centrala, Vali Boghean împreuna cu bandul sau au instalat o mini-scena…