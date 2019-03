Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei Anton Anton a anunțat marți ca taxa de 2% pentru producatorii de energie pe baza de carbune va fi eliminata din prevederile controversatei OUG 114/2018, iar în acest sens are și aviz de la Consiliul Concurenței. Ceea ce a omis ministrul sa spuna e ca acest aviz nu este favorabil.…

- Reducerea contributiei de la 2% din cifra de afaceri la 0,2% pentru producatorii de energie pe carbune, asa cum propune Ministerul Energiei, ridica suspiciuni privind acordarea unui ajutor de stat si ar trebui agreata cu Comisia Europeana si cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE),…

- Comisia Europeana a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei, din cauza ordonantei 114 prin care s-a decis plafonarea pretului gazelor, si cere Guvernului sa transpuna corect normele UE. Institutia precizeaza ca, dupa ce a fost analizata OUG adoptata la finalul anului trecut,…

- Ministrul de externe roman Teodor Melescanu a subliniat marti ca executivul Uniunii Europene ar trebui sa se sesizeze in legatura cu discriminarea referitoare la legea austriaca privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, ca se va stradui sa elimine contributia de 2% din cifra de afaceri pentru societatile care produc energie pe baza de carbune. In replica, producatorii de energie regenerabila spun ca masura este o "discriminare evidenta". "Taxa de 2% pe cifra…

- Eliminarea contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru producatorii de energie pe carbune reprezinta o evidenta discriminare, taxa trebuind eliminata complet, intrucat va ajunge sa fie platita de toti consumatorii, a declarat, vineri, Martin Moise, vicepresedintele Organizatiei Patronale a Producatorilor…

- "In ceea ce priveste contributia de 2%, ANRE va publica, in cursul saptamanii viitoare, pe site-ul propriu, un document de discutie in acest sens", au transmis oficialii ANRE, intrebati cum se va aplica aceasta contributie si ce se va intampla cu suma colectata. Aceasta in contextul in care…