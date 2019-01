Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a scris, luni, pe Facebook, ca veniturile bugetare si PIB-ul ar fi fost cu cel putin 10% mai mari, daca toate institutiile statului ar fi urmarit interesul Romaniei si nu destabilizarea coalitiei de guvernare". Liderul PSD a continuat atacul la adresa Bancii Nationale a Romaniei. Presedintele…

- Bursa de Valori Bucuresti a inceput saptamana in scadere, indicele BET inregistrand un minus de 0,68%, la 7.005,96 puncte, la o valoare a tranzactiilor de 22,45 milioane lei (4,71 milioane euro) si o capitalizare bursiera de 145,84 miliarde lei (30,61 miliarde euro).

- Zentiva va investi 30 milioane euro in anii ce urmeaza pentru a-si extinde fabrica de productie din Praga. Investitia consolideaza prezenta Zentiva si face parte dintr-un obiectiv mai larg de a deveni unul din liderii pietei de medicamente generice din...

- Are o afacere facuta cu fonduri SAPARD, in care a facut noi investiții cu ajutorul EximBank. Afacerea e infloritoare cu atat mai mult cu cat nimeni in Europa nu face asta. Fabrica ii aduce buzoianului 5,5 milioane de euro anual. Vezi mai mult pe DCBusiness.ro.

- pragul de 2 miliarde de euro in 2018 Afacerile comercianților de electronice și electrocasnice ar putea depași, in acest an, pragul de 2 miliarde de euro (9,5 miliarde de lei), pe fondul apetitului romanilor pentru achiziții cu ocazia Black Friday și a sezonului de shopping de Craciun, arata o analiza…

- Grupul rus Gazprom a exportat spre Romania o cantitate de 917 milioane metri cubi de gaze naturale, in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 32% comparativ cu cele 690 milioane metri cubi de gaze naturale exportate in perioada similara a anului trecut, arata datele statistice publicate miercuri…

- Primaria va imprumuta suma de 14 milioane de lei pentru plata subventiilor. "Valoarea reala a gigacaloriei este de 430 lei plus TVA, pretul va urca de la 1 noiembrie la 297,5 lei, iar diferenta va fi acoperita printr-un imprumut la Trezorerie in valoare totala de 14 milioane de lei", a precizat…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 2,723 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice (inclusiv suma rezultata din emisiunile de euroobligatiuni ale Ministerului Finantelor…