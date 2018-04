Stiri pe aceeasi tema

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohamad bin Salman , a declarat ca Israelul are dreptul sa aiba un teritoiru propriu alaturi de Palestina. Declarația a fost facuta de Mohamad bin Salman intr-un...

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a afirmat luni ca israelienii au dreptul de a trai in pace pe un teritoriu al lor. Este un nou pas in apropierea Arabiei Saudite de Israel, relateaza Reuters.

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman face prima sa vizita la Hollywood si are intalniri stabilite cu Rupert Murdoch, Bob Iger si Kevin Tsujihara, intr-un demers mai larg de a construi de la zero o industrie de divertisment in tara sa. Au fost anuntate proteste fata de vizita acestui lider in…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a avertizat in legatura cu un posibil conflict armat cu Iranul in urmatorii 10-15 ani. Intr-un interviu acordat cotidianului american The Wall...

- Arabia Saudita si Rusia lucreaza la un pact istoric, pe termen lung, de pana la 20 de ani, pentru a tine sub control livrarile de petrol la nivel mondial ale marilor exportatori, relateaza Reuters, conform news.ro.Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a declarat ca Riadul si Moscova iau in considerare un acord pe termen lung pentru extinderea aliantei pe termen scurt de reducere a livrarilor de petrol, care a fost realizata in ianuarie 2017, dupa prabusirea preturilor titeiului. ”Lucram sa trecem de la…

- Rugaciune in timpul pelerinajului la Mecca, Arabia Saudita (foto: www.en.dailypakistan.com.pk) Chiar daca este greu de crezut, Congresul SUA se ocupa, de ceva timp, de revizuirea exegezelor Coranului si, indeosebi, a rigorilor radicale islamice wahabbite, aplicate in Arabia Saudita. Conform unui proiect…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, i-a transmis, joi, printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ca este nevoie de gasirea urgenta a unei solutii politice pentru conflictul din Yemen, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit marti la Casa Alba pe printul Mohammed bin Salman, mostenitorul tronului saudit, relateaza Reuters. Cei doi au discutat in Biroul Oval despre acordul bilateral incheiat anul trecut la Riad privind investitii de 200 de miliarde de dolari ale Arabiei…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca i-a telefonat omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electorala si a sugerat ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, "intr-un viitor nu prea indepartat", relateaza agentiile Reuters si France Presse.In…

- La intalnirea sa cu Mohammed bin Salman Al Saudi, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Donald Trump intenționeaza sa discute intrebarea: cum sa forțeze Rusia sa plateasca pentru acțiunile sale in Orientul Mijlociu. Tema discuției dintre cei doi a fost relatata de un inalt oficial al Casei Albe, transmite…

- Politia franceza a emis un mandat de arest pe numele printesei Hassa bint Salman, sora printului saudit Mohammad bin Salman. Femeia este acuzata ca i-a spus garzii sale de corp sa loveasca un barbat, care facea lucrari in apartamentul ei dintr-o zona rezidentiala din Paris, informeaza The Guardian.…

- Printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman a afirmat ca, daca Iranul se doteaza cu arma nucleara, Arabia Saudita "va face la fel cat mai rapid posibil", intr-un interviu la televiziunea CBS, preluat de AFP.

- Un mandat de arestare pe numele surorii printului mostenitor al Arabiei Saudite, Hassa bin Salman, a fost emis la Paris, in conditiile in care printesa este acuzata ca a ordonat garzii sale de corp sa bata un muncitor chemat sa efectueze lucrari in apartamentul sau parizian, anunta AFP.

- Arabia Saudita va incerca sa se doteze cu arme nucleare in cazul in care Iranul, unul dintre principalii adversari regionali, va dezvolta armament atomic, afirma printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, intr-un interviu acordat CBS, citat de mediafax.

- Inaintea unei importante vizite la Washington a printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, guvernul a aprobat oficial politica nationala cu privire la programul de energie atomica. Intentiile regatului sunt legate de constructia unor prime 16 reactoare nucleare in cursul viitoarelor decenii, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump il va primi saptamana viitoare pe printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Alba, transmite dpa, citand un comunicat al administratiei de la Washington. Intrevederea este programata pentru data de 20 martie, a precizat purtatoarea…

- Printul mostenitor saudit Mohammad bin Salman a luat miercuri dejunul cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham, in cursul unei vizite de trei zile pe care o efectueaza in Regatul Unit, marcata de manifestatii, relateaza AFP. Dupa primirea la Palatul Buckingham, printul mostenitor…

- Mostenitorul tronului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, isi incepe primul sau turneu extern, el urmand sa viziteze Cairo, Londra si New York pentru a-si intari rolul pe scena globala, scrie Guardian.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, continua seria de reforme declansate anul trecut. Intreaga conducere a armatei, inclusiv sefi din cadrul statului major au fost inlocuiti fara nicio explicatie.

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Situație din ce in ce mai tensionata in Orientul Mijlociu dupa ce o drona de observație iraniana a patruns in spațiul aerian israelian. Aparatul de zbor a fost doborat imediat de israelienii care insa au pierdut un avion de lupta F16, lovit de apararea antiaeriana siriana. A urmat replica israeliana.…

- Situație din ce in ce mai tensionata in Orientul Mijlociu dupa ce o drona de observație iraniana a patruns in spațiul aerian israelian. Aparatul de zbor a fost doborat imediat de israelienii care insa au pierdut un avion de lupta F16, lovit de apararea antiaeriana siriana.

- Campania anticoruptie demarata de printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in luna noiembrie a anului trecut si care a dus la arestarea a sute de printi, politicieni si oameni de afaceri din regat a dat rezultate.

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. Printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri, in noiembrie 2017, pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie,…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu prințul moștenitor al Abu Dhabi-ului, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vicecomandant suprem al forțelor armate ale EAU, comunica NOI.md. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- În cadrul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o întrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU. Oficialii au discutat despre parteneriatul…

- In cadrul vizitei sale oficiale in Emiratele Arabe Unite, prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu Prințul moștenitor al Abu Dhabi, Alteța sa Șeicul Mohammed bin Zayed, vice-comandant suprem al forțelor armate ale EAU.

- Celebrul multimiliardar saudit era detinut din 4 noiembrie 2017 in hotelul Ritz-Carlton din Riad. In varsta de 62 de ani, bin Talal era cel mai cunoscut detinut din cele 350 de personalitati- printi, ministri, oameni de afaceri- inchise la Ritz-Carlton, in cadrul campaniei anticoruptie lansata in noiembrie…

- Cea mai lunga tiroliana din lume se afla pe acoperisul unei cladiri, la 170 de metri inaltime, și a fost inaugurata recent in Dubai. Calatoria plina de adrenalina a facut furori atat in randul localnicilor și al turiștilor, cat și in randul celebritaților. Amplasata in Dubai Marina, XLine nu numai ca…

- Mohammed bin Salman, printul mostenitor al Arabiei Saudite care este si ministrul Apararii, si-a creat propria organizatie militara privata pentru a lansa vasta operatiune anticoruptie din noiembrie 2017. Potrivit media saudite, in crearea acestei noi structuri din regat, bin Salman a beneficiat de…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, vineri, la meciul Al-Ahli – Al-Batin, in tribune s-au aflat si femei, masura care se incadreaza in reformele autorizate de printul mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza arabnews.com. Partida a inceput la ora locala 20.00, dar entuziasmul legat de momentul…

- Pentru prima oara in Arabia Saudita, femeile vor putea asista la meciuri de fotbal din campionat, incepand de vineri, la Riad, Jeddah si Dammam, informeaza L'Equipe.Meciurile la care pot asista femeile saudite sunt Al-Ahli - Al-Batin (12 ianuarie), Al-Hilal - Al-Ittihad (13 ianuarie) si Al-Ittifaq…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu…

