- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat in 2017 ca va merge pana la a folosi un "glont" impotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu inceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New York Times, relateaza AFP. La 2 octombrie,…

- Senatorii au votat joi o rezolutie prin care recomanda SUA sa puna capat asistenței acordate Arabiei Saudite pentru razboiul din Yemen și sa ceara in mod direct invinuirea printului mostenitor Mohammed bin Salman pentru moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Associated Press preluat de…

- Printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite i-ar fi trimis cel putin 11 mesaje celui mai apropiat consilier, cel care ar fi supervizat echipa care l-a asasinat pe jurnalistul Jamal Khashoggi, cu cateva ore inainte si dupa moartea acestuia, conform Wall Street Journal (WSJ), care face referire…

- Intrebat despre articol, un oficial turc a declarat pentru Reuters ca nu are informatii despre o astfel de inregistrare. Arabia Saudita a spus ca printul mostenitor Mohammed bin Salman nu a avut cunostinta inainte de uciderea lui Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul in urma cu sase saptamani."Se…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa preluata…

- "Avem inregistrarea, nu vreau sa o ascult (...) pentru ca este o inregistrare a suferintei", a declarat el intr-un interviu difuzat duminica de Fox News. "Am fost pe deplin informat, nu exista niciun motiv sa o ascult", a continuat el. "Stiu exact ce s-a intamplat (...) a fost foarte violent,…

- 'Recentele informatii potrivit carora guvernul american a ajuns la o concluzie definitiva sunt inexacte', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Washington, Heather Nauert. 'Raman numeroase intrebari fara raspuns referitoare la uciderea lui Jamal Khashoggi', a adaugat ea. Potrivit cotidianului…

- Consilierul pe probleme de securitate al Casei Albe, John Bolton, susține ca in inregistrarile audio din timpul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi nu se regasește nicio dovada sau legatura dintre ucigași și prințul Mohamed bin Salman (MBS).