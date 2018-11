Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite Mohammed bin Salman, supranumit ”MBS”, a inceput joi un turneu in strainatate, in Emiratele Arabe Unite - primul dupa scandalul de rasunet mondial al asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, la 2 octombrie, in consulatul tarii sale la Istanbul, relateaza…

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a respins relatarile conform carora printul mostenitor Mohammed bin Salman este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi la consulatul saudit de la Istanbul, potrivit unui interviu aparut marti, citat de dpa preluata…

- CIA (Agentia Centrala de Informatii a SUA) a ajuns la concluzia ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a ordonat asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters. Potrivit ziarului, mai multi oficiali americani si-au exprimat increderea…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat pentru prima oara ca printul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite ar fi putut sa fie implicat in operatiunea de asasinare a jurnalistului Jamal Khashoggi, notand ca „printul conduce lucrurile acolo” la Riad, scrie The Guardian.Comentariile…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

