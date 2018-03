Mohammad Murad: In Romania este o strategie de distrugere. Din zece oameni de afaceri din tara noastra, noua iau in calcul vanzarea afacerii

Stiri pe aceeasi tema

- Akzo Nobel isi vinde business-ul de chimicale in cadrul unei tranzactii de 10,1 miliarde de euro catre grupul Carlyle, producatorul vopselelor Dulux, potrivit Reuters. Vanzarea operatiunilor Specialty Chemicals catre Carlyle si catre fondul suvern din Singapore, pentru un pret peste asteptari,…

- Incendiu la un mall din Rusia, izbucnit duminica dupa amiaza. Cel puțin patru oameni au murit și alți 15 sunt raniți, dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Mai mulți oameni sunt blocați in cladire. “Am numarat pana acum patru morti: trei copii si o femeie”,…

- Circa 3.000 de persoane participa, sambata, la ”Sarbatoarea Mierii” de la Blaj, cel mai mare targ apicol din Romania, la care sunt prezenti 150 de expozanti si producatori din 14 tari. Pe langa targul cu vanzare de produse, au loc conferinte de specialitate si concerte.

- „Veniti alaturi de noi sa stingem lumina stradala, dar sa aprindem una in suflete prin jocuri si voie buna“, au precizat organizatorii. In fiecare an, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, gest-simbol in lupta impotriva schimbarilor climatice, alaturandu-se…

- Astfel, spre exemplu, miscarea Alianta pentru Centenar pune la dispozitie mai multe autocare pentru ca iesenii sa se poata deplasa la Chisinau inca din dimineata zilei de duminica. O cursa speciala va pleca din fata Palatului Culturii la ora 5.00 si va ajunge la ora 9.00 in Chisinau. „Iesenii sunt chemati…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Accident rutier grav in Filipine. Cel puțin 19 oameni au murit, iar alți 17 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie.Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt internate in stare grava.

- De ce se retrag ascetii in pustie? De unde fascinatia singuratatii, a izolarii? Care sunt motivele pentru care se ascund unii oameni in maruntaiele desertului, in vreme ce altii, chiar atunci cand se dedica lui Dumnezeu cu toata fiinta lor, raman pe mai departe in mici comunitati ...

- Potrivit primarului Timișoarei, pana de curent de joi dupa-amiaza a afectat circa 80 la suta din semafoarele din oraș, mai exact cele instalate in cadrul sistemului inteligent de semaforizare. „Din pacate s-a intamplat un lucru grav. A aparut o pana care a scos din funcțiune cam 80…

- Sindicalistii de la Santierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) sustin ca societatea a ajuns intr-o situatie critica, dupa ce constructia de nave s-a suspendat pe termen nelimitat, iar contractele de reparatii se imputineaza si ele, pe zi ce trece.

- Societatea Romana de Pneumologie informeaza ca in jur de 35% dintre oameni nu se pot odihni suficient, ceea ce creeaza tulburari psihice si fizice, aceste persoane fiind expuse la afectiuni diabetice, hipertensiune sau boli cronice. 46% dintre aceste persoane au raportat erori la locul de munca.

- Cinci din cele opt persoane surprinse pe o insula formata de ape intre localitatile Mandra si Sercaia, din judetul Brasov, au fost salvate miercuri noaptea. Operatiunea continua, joi dimineata, pana la salvarea a inca trei barbati si a animalelor lor.

- Venitul operational net (NOI) din activele generatoare de venit din Romania detinute de AFI Europe Romania a trecut pragul de 51 milioane de euro in 2017, ceea ce reprezinta o crestere de 10,1% fata de rezultatele inregistrate in anul 2016. AFI Cotroceni, centru comercial aflat in proprietatea AFI…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com.

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Un nou accident rutier grav s-a produs in Peru. Sase oameni au murit, iar 40 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de aproximativ 120 de metri.

- Victimele sunt nu doar oameni fara adapost, ci si persoane scare au locuinta, dar sunt abandonate de rude. Absolut revoltator este cazul unui barbat de 67 de ani din Vanatori. Bolnav de cancer, omul a fost lasat de rude, pur si simplu, sa moara de frig si de foame. Abandonarea unui bolnav este o fapta…

- Presedintele american Donald Trump a cazut 222 de locuri in topul anual Forbes al celor mai bogati oameni ai planetei, dupa ce valoarea estimata a averii sale a scazut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde. Revista Forbes sustine ca acest lucru este partial cauzat de scaderea valorii proprietatilor…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea afirma ca la nivelul Bucurestiului au fost inregistrate 3.000 de cereri pentru unitati locative, existand familii care nu au unde locui. Firea a precizat ca in cazul medicilor si asistentilor, apartamentele si garsonierele vor fi cumparate, in prima faza, pentru…

- Cei mai malefici oameni din istorie ne sint prezentați din manuale, dar mai rar auzim de succesorii lor. Iar aceștia, de multe ori, sint o parte importanta din istorie pe care o uitam. Copiii și nepoții celor mai rai oameni care au trait vreodata sint adeseori uitați. Reputația stramoșilor lor ii urmarește…

- Incendiu groaznic in judetul Constanta, mai precis in comuna Ciocarlia, joi seara. Au intervenit pompierii, dar si Serviciul Judetean de Ambulanta, fiind depistate doua persoane carbonizate! O casa a fost mistuita de flacari. Potrivit replicaonline.ro, in incendiu au pierit doi barbati - de…

- Valul de frig siberian care s-a abatut in ultimele zile asupra Europei a ucis 41 de oameni, pana miercuri, dintre care numeroase persoane fara adapost, continuand sa afecteze puternic transporturile, scrie AFP.

- Limba Badeshi era vorbita la scara larga intr-o zona izolata, adanc in muntii nordului Pakistanului. Limba este considerata acum disparuta. Pe site-ul Ethnologue.com, ce enumera toate limbile lumii, Badeshi nu mai are niciun vorbitor de mai bine de trei generatii. Dar in Valea Bishigram, exista trei…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este de…

- Are un gust dulce-amarui, iar culoarea variaza în funcție de concentrația cernelii. Oameni din întreaga Coree merg acolo pentru a proba aceasta înghețata unica. Iar în zilele Olimpiadei s-au mai adaugat și o mulțime de turiști straini. …

- Presedintele american Donald Trump a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni. Astazi in Romania avem nevoie de cel putin 200.000 de oameni si vor fi toti angajati, in mediul privat. Cel mai atractiv, pentru cineva care cauta un loc de munca, este statul. Asta inseamna mult. Este un mare handicap cata…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt…

- Unul dintre cei mai renumiți directori de opera din lume, Ioan Holender, a anunțat ca renunța la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, pe care o deținea de 7 ani, a anunțat pressalert.ro.

- Un accident feroviar cumplit s-a petrecut in regiunea Sussex, Horsham. Autoturismul in care se aflau doua persoane a trecut dupa barierele de siguranta si au fost loviti in plin de un tren. Persoanele aflate in masina au murit.

- Companiile și instituțiile publice cu peste 50 de angajați urmeaza sa aiba „experți in egalitate de șanse”, potrivit unui proiect de lege adoptat de cabinetul Dancila. In realitate, aceștia nu au obiectul muncii, Consiliul pentru Combaterea Discriminarii primind, in 2016, doar noua sesizari pentru discriminare…

- CExN al PSD a decis, miercuri, inlocuirea a 27 de secretari de stat, in urma evaluarii activitatii acestora. In conditiile in care PSD Constanta a pierdut portofoliile de ministru detinute in cabinetele Grindeanu si Tudose, acum spera, in baza rezultatelor obtinute in alegerile parlamentare din 2016…

- Mircea Badea s-a aratat extrem de indignat de ceea ce s-a intamplat la DNA Ploiești. Aceasta țara merita pe deplin ceea ce i se intampla, a opinat Mircea Badea facand referire la scandalul procuroriilor DNA Mircea Negulescu si Lucian Onea.

- MAI face angajari. Carmen Dan: Anul acesta vor mai veni in sistem inca 7.000 de oameni Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului…

- Afirmatii extrem de grave ale unui miliard celebru. Acesta a anuntat ca un virus teribil ar putea ucide zeci de milioane de oameni intr-un singur an. Bill Gates avertizeaza ca, din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an.Citește…

- Compania nu are activitati de productie in Romania, ci doar in comertul cu produse agro-chimice, o activitatea pentru care a angajat deja o echipa formata din 25 de oameni, scrie ZF . Gigantul american FMC are cota de piata „asigurata” in Romania dupa ce a cumparat mai multe produse din portofoliul…

- Un balon cu aer cald care avea la bord 16 de oameni s-a prabușit in Australia. Potrivit informațiilor preliminare, in urma incidentului, sapte oameni au fost raniti. Victimele au varste cuprinse intre 27 si 70 de ani. "Incidentul putea fi si mai grav.

- Presa traieste un marasm existential. Oameni de valoare exceptionala, culti si educati, ajung sa nu mai fie publicati sau se retrag dintr-o presa tabloidizata in mod accelerat. Fara o lege actualizata si adaptata noilor oportunitati de informare si comunicare, oricine poate fi oricand rastignit public,…

- In plina epidemie de pojar si in vreme ce cazurile de gripa se inmultesc, statul nu le mai da de doua luni dozele de anticorpi. Singurul producator din tara nu mai livreaza fiole pentru ca statul a plafonat pretul. Ministerul Sanatatii spune ca a cumparat ser din strainatate, dar pana ajunge la cei…

- Microparticulele de plastic prezente in apele oceanelor reprezinta un pericol pentru animalele marine ce se hranesc prin filtrarea apei, precum pisicile de mare balenele si rechinii, avertizeaza un studiu publicat luni de oameni de stiinta din Australia, citat de Xinhua si DPA, scrie AGERPRES.Citeste…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters. Incidentul a avut loc in orașul Macerata, aflat in centrul Italiei, la aproximativ…

- In ultima vreme asist la tot mai multe discutii cu privire la plecarea din tara (potentiala sau efectiva) a unor cunoscuti. Oameni care au aici o cariera bine conturata, dar care nu mai suporta ca fiecare iesire din casa sau fiecare contact cu autoritatile sa fie prilej de urias consum nervos. Discutiile…

- El a spus ca politica este singura profesie in care intri fara sa dai niciun test. "Atata timp cat in țara aceasta nu este un model de un om politic care sa iși asume, pe plan moral și pe plan de leadership... In Canada și America, copiii invața ce inseamna leadership. Leadership este ceva…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus în discursul sau despre Starea Uniunii ca Loteria Vizelor trebuie anulata. Trump a precizat ca sistemul de imigrație trebuie reformat, iar loteria vizelor trebuie anulata. ”Trebuie sa ne securizam…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, a definit marti "statul paralel" ca fiind format din oameni care se afla in structurile de forta, servicii de informatii, parchet si care sunt legati de o strategie de mentinere a puterii si de acaparare a acesteia, in…

- Administratia Donald Trump elaboreaza un plan prin care atasatii militari si diplomatii americani din strainatate vor trebui sa intensifice actiunile pentru vanzarea de armament, afirma oficiali americani citati de agentia Reuters, potrivit Mediafax .

- Catalin Ivan inainteaza un scenariu și spune ca este convins ca Dragnea este sfatuit sa organizeze un congres extraordinar al PSD, pentru a distruge orice opoziție in partid. Totuși, Ivan este de parere ca acest lucru nu se va intampla deoarece Dragnea nu este un „lider curajos” iar daca și-ar depune…