Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte egiptean Mohammed Morsi a decedat luni, dupa o audiere in fata tribunalului din Cairo, au indicat surse judiciare si de securitate, potrivit AFP si dpa.Morsi, provenit din randurile Fratilor Musulmani, era in detentie din 2013. Potrivit surselor, Morsi se adresa instantei…

- Mohamed Morsi, care provine din miscarea islamista Fratii Mulsumani, a devenit in 2012 primul presedinte liber ales din istoria Egiptului, la un an de la "Revolutia de pe Nil" si indepartarea de la putere a predecesorului sau Hosni Mubarak. El a fost, la randul sau, indepartat de la putere, un an mai…

- Fostul președinte al Egiptului, Mohamed Morsi, a murit in sala unui tribunal, transmite BBC. Anunțul oficial al decesului lui Morsi a fost facut de catre televiziunea egipteana de stat. Mohamed Morsi a fost președinte al Egiptului in 2012-2013, dar a fost inlaturat de la putere printr-o lovitura de…

- Fostul presedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la varsta de 67 de ani, intr-o instanta judiciara, afirma surse citate de presa egipteana si internationala.știre in curs de actualizare

- Procurorii japonezi l-au inculpat luni pe fostul presedinte al aliantei Renault-Nissan pentru o a patra fapta, de abuz de incredere in forma agravanta, ceea ce permite prelungirea perioadei sale de detentie care expira astazi, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Eurostat: o treime…

- Fostul presedinte peruvian Alan Garcia s-a stins din viața. Șeful statului s-a impuscat miercuri dimineata dupa ce politia a ajuns la locuinta sa din capitala Lima pentru a-l aresta in legatura cu o investigatie in care este acuzat de luare de mita, conform unei surse din politie, scrie Reuters.

- Fostul presedinte peruvian Alan Garcia s-a stins din viața. Șeful statului s-a impuscat miercuri dimineata dupa ce politia a ajuns la locuinta sa din capitala Lima pentru a-l aresta in legatura cu o investigatie in care este acuzat de luare de mita, conform unei surse din politie, scrie Reuters.