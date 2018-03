Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 18 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Nu mai e o noutate pentru nimeni ca mulți varstnici de la noi traiesc la limita subzistenței din pensii de mizerie și abia iși duc zilele. Ca multe altele, cititul ramane un lux pentru aceasta categoriei sociala, pentru ca prețul carților ramane unul prohibitiv. Managerul unui magazin din Romania a…

- Roxana Dobre și Florin Salam au reușit sa treaca peste problemele pe care le-au avut in ultima vreme, iar acum formeaza din nou o familie fericita, dupa cum susțin chiar ei. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe iubita manelistului, in parc, alaturi de cele doua fetițe, cateva prietene,…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- A studiat dreptul și i se prevedea o cariera stralucita in domeniu, mai ales ca tatal sau intrase deja in aceasta lume, dar Sebastian Borleștean este inca un exemplu de roman care nu se lasa condus de preconcepțiile lumii și nu sta incastrat in standarde. Așa ca a renunțat la ținuta eleganta de jurist…

- Nimeni nu mai daduse de Israela timp de 5 zile, iar avocata ei a chemat autoritațile pentru a sparge ușa casei. Israela Vodovoz a fost gasita fara suflare in baie. Israela Vodovoz a devenit celebra cand a inceput relatia cu Liviu Arteni, un barbat cu 22 de ani mai tanar decat ea. Dupa o relatie…

- Mama lui Karym, cantaretul care a lansat alaturi de Celia piesa „La doua capete”, a venit de urgenta in tara dupa ce a aflat ca sotul ei sufera de aceeasi boala de care a murit indragita artista Denisa Raducu. Femeia este plecata, de cativa ani, in Italia, unde lucreza la o familie de italieni ca […]…

- Inmatricularile de autoturisme in Romania au scazut in februarie cu aproape 37% fata de februarie 2017, pana la 48.617 unitati, potrivit informațiilor furnizate de catre Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Ion Iliescu și-a sarbatorit sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei a implinit 88 de ani. In 2003, a acordat un interviu și toata lumea a aflat ce avere are fostul președinte al Romaniei. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi…

- Romania ar putea renunța la ora de vara! Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit…

- Starea drumurilor 1 martie. Țara este paralizata de frig de la inceputul saptamanii. In mai multe regiuni din țara au cazut cantitați considerabile de zapada. In continuare nu se poate circula pe multe sosele din Romania ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale si autostrazi cu…

- Irina Rimes a devenit intr-un timp foarte scurt una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, insa nu a fost ocolita de dificultați pana a ajunge unde este acum. Vedeta a venit pentru prima data in Romania in urma cu șase ani, iar pana atunci doar visa sa ajunga in țara despre care toata lumea…

- CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, revine cu informații-bomba legate de intalnirea dintre discretul milionar libanez Najib El Lakis și „bosulica” din Obor. Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) ne-au dezvaluit identitatea personajului misterios cu care partenerul de afaceri…

- Elan Schwartzenberg, despre Liviu Dragnea. Omul de afaceri, urmarit international de statul roman din iunie 2016, a declarat ca președintele PSD nu are nicio relație speciala in Israel, cu toate ca vrea sa lase aceasta impresie. Schwartzenberg susține ca a verificat daca Liviu Dragnea are legaturi cu…

- Arctic, cel mai mare jucator de pe piata locala de electrocasnice, detine in Romania o fabrica la Gaesti, judetul Dambovita si construieste in prezent o noua unitate de productie la Ulmi, in acelasi judet. In noua fabrica unde se vor produce masini de spalat se vor angaja pana in 2024 aproape 500 de…

- Desi piata auto din Romania este pe un trend crescator, dealerii auto locali isi cauta clienti pentru stocurile de masini si in strainatate, unde, in unele cazuri, obtin marje de profit mai bune decat in tara. 0 0 0 0 0 0

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.236 locuri de munca, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) Situația locurilor de munca pe care le pot ocupa romanii este urmatoarea: Germania – 699 locuri de munca: 400 manipulant bagaje,…

- La inceputul acestui an, ministrul de Interne, Carmen Dan, și-a reactualizat declarația de avere. Conform documentului care-i contureaza un trai obișnuit, mai-mare polițiștilor romani are doua mașini, un apartament in coproprietate cu soțul ei, dar și datorii bancare care insumeaza 100.098 de lei. Nu…

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- Doi copii au dat spargeri in serie ca sa traiasca pe picior mare. Au furat bani și bunuri, dar și alcool și țigari. Puștanii nu s-au sfiit sa atenteze la cutia milei și la odoarele dintr-o biserica din Saravale.

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Zapada cazuta in ultimele ore a ingreunat circulatia rutiera pe DN2D, in Vrancea. Mai multe masini au ramas inzapezite intre Gresu si Ojdula, iar unul dintre șoferi a sunat la 112 și a cerut ajutor.

- Nu o duce rau deloc, desi are doar doua luni si ceva de cand a parasit inchisoarea! Dan Diaconescu a urcat la volanul unui Mercedes tipla de 100.000 de euro la scurt timp dupa ce a simtit aerul libertatii, semn ca banii nu-s o problema, desi gratiile consuma mult si nu ofera nimic! Mai mult, fostul…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- La inceputul lunii curente, Agenția de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, in calitate de partener, și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiect finanțat in cadrul…

- Modelul EcoSport a fost lansat anul trecut in luna noiembrie la Craiova si este cel mai complex automobil produs in Romania. Compania americana a investit in fabrica din Banie suma de 200 de milioane de euro pentru productia acestui autoturism.

- In același timp cu prezentarea de la BMW Welt din Munchen, reprezentanța grupului german din Romania a dezvaluit o noua modalitate de a prezenta clienților noile sale produse. Bazata pe tehnologia Microsoft HoloLens, aceasta noua experiența arata direcția in care evolueaza comerțul cu mașini. Practic,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 718 persoane, 88 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Grupul Volkswagen este din nou cel mai mare producator auto din lume, devansandu-i pe niponii de la Toyota Motor Corporation. Despre acest lucru scriu jurnalistii de la Reuters, care citeaza pe colegii lor germani de la Bild am Sonntag.

- Ieri seara, la New York, doamna Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a organizat o receptie pe care a intitulat-o „O super-seara cu prietenii“, invitatii fiind reprezentantii tarilor care au sustinut (direct sau indirect) pozitia SUA cu ocazia votului in Adunarea Generala privind decizia super-controversata…

- Cele mai amuzante SMS-uri de Revelion 2018. In noaptea din ani, fiecare dintre noi vrem sa le transmitem un gand bun sau o urare celor dragi. Daca te-ai plictisit de mesajele clasice, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, ti-a pregatit o colectie cu cele mai amuzante SMS-uri de Revelion 2018.

- Unsprezece persoane, suspectate ca au constituit o grupare organizata specializata in inselarea firmelor de inchirieri masini din Germania si Spania, producand un prejudiciu de peste 350.000 de euro, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului General. Suspectii inchiriau masini de…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini in exclusivitate nationala cu Principele Nicolae si logodnica lui, Alina Maria Binder, cea supranumita "Lady Di" a Romaniei. Vizibil afectati de trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai, bunicul printului, cei doi au mers sa se plimbe in Parcul…

- Dr.Max, unul dintre cele mai mari lanturi de farmacii din Europa Centrala, a finalizat contractul de achizitie a A&D Pharma, cel mai mare grup farmaceutic din Romania, care detine farmaciile Sensiblu si Punkt. Farmaciile Dr.Max se pozitioneaza, cel putin declarativ, ca un retailer farmaceutic cu preturi…

- Visul Irinei Columbeanu de a face Craciunul impreuna cu parintii ei s-a implinit. Afaceristul de la Izvorani si fiica lui si-au facut bagajele si au dat Romania pe America. Cei doi au ajuns deja in casa Monicai Gabor in care locuieste impreuna cu iubitul ei chinez, Mr. Pink. La scurt timp dupa ce a…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- Un taximetrist din Timișoara a observat, in Campusul Universitar, un tanar care spargea parbrizele autoturismelor parcate in zona. Șoferul a anunțat imediat polițiștii locali, aceștia reușind sa-l identifice pe timișoreanul in varsta de 30 de ani. El le-a spus oamenilor legii ca s-a certat cu prietena…