- Teatrul Național din Timișoara anunța selecția modulului FDR din cadrul Festivalului European al Spectacolului – Festival al Dramaturgiei Romanești, care va avea loc in toamna acestui an, intre 3 și 11 noiembrie. Aflat la cea de-a XXIV-a ediție a sa, FEST-FDR contextualizeaza dramaturgia și spectacolul…

- 2 iulie 2019 la 11:00, invitam reprezentanții mass-media si critici de teatru in Sala Mare a Teatrului Național Mihai Eminescu la o repetitie generala a spectacolului-eveniment Dosarele Siberiei, in regia lui Petru Hadarca.

- Florin Piersic revine pe scena dupa operatie, la 83 de ani Florin Piersic nu poate sta departe de scena de teatru. La 83 de ani, indragitul actor revine in activitate dupa ce a fost operat la genunchi. Prima reprezentatie va fi in rolul lui Pierre, din cadrul piesei ”Straini in noapte”, in regia lui…

- Timp de trei zile, 21, 22 și 23 iunie, la parterul cladirii Operei, cu intrare din strada Alba-Iulia, incepand cu ora 21.30, va avea loc cel de-al doilea eveniment al proiectului Teatrul ca Rezistența, Rezistența prin inocența! Ovidiu Mihaița (Teatrul Aualeu) și Cuța Gornic (Teatrul…

- Teatrul Național din Timișoara anunța noile coordonate ale ediției a XXIV-a a celui mai important festival dedicat dramaturgiei romanești in context european, Festivalul European al Spectacolului Timișoara –...

