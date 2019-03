JLO a spus "da"! Alex Rodriguez si-a facut curaj si i-a adresat artistei marea intrebare dupa doi ani de relatie, in timp ce se aflau intr-o escapada romantica in Bahamas. Si, de fericire, au anuntat imediat pe toata lumea cu o fotografie in care apar mainile lor, dar si faimosul inel. Cu un diamant enorm, bijuteria a costat nici mai mult, nici mai putin de un milion de euro!