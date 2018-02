Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o firma care se va ocupa de intretinerea drumurilor nationale din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Astfel, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Intretinere…

- Primaria lanseaza un sondaj prin care, incepand de astazi si pana pe 28 februarie, asteapta parerea constantenilor cu privire la soarta Cazinoului Constanta. Potrivit primarului Decebal Fagadau, municipalitatea vrea sa stie din perspectiva locuitorilor cum trebuie sa abordeze problema Cazinoului. "Le…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat, joi, ca va cere parerea locuitorilor orasului despre soarta Cazinoului, acestia avand la dispozitie un formular online cu ajutorul caruia pot alege daca monumentul va ramane la Compania Nationala de Investitii sau va reveni la municipalitate…

- Primaria Constanța ii consulta pe locuitorii orașului in privința modalitații prin care Cazinoul ar treabui reabilitat, dar și asupra destinației de baza a monumentului, lasat in paragina de 10 ani. Cazinoul este acum preluat de Compania Naționala de Investiții (CNI), care dispune de fonduri dar, din…

- Soarta cazinoului ar putea fi decisa de constanteni. Incepand de astazi, timp de doua saptamani, acestia vor putea raspunde la un chestionar online, in care sa spuna cine ar trebui sa reabiliteze simbolul Constantei, cu ce fonduri, precum si ce destinatie finala sa aiba. Intre maretie si mizerie, cu…

- Tribunalul Constanța Tribunalul Constanța a amanat sentința in dosarul in care fostul primar Radu Mazare este acuzat de procurorii DNA Constanța de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat vanzarea la un preț subevaluat a unor terenuri din stațiunea Mamaia, cauzand astfel un prejudiciu de peste patru…

- Primarul Timisoarei face apel catre Procuratura. Enervat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a anuntat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va ridica cu bani de la Compania Nationala de Investitii va fi amplasata la Giroc, primarul Nicolae Robu a lansat un nou…

- In editia din 6 februarie 2018, cotidianul ZIUA de Constanta a publicat articolul "Imagini dezolante in centrul Constantei. Fosta fabrica de paine Dobrogea, transformata in groapa de gunoi galerie foto video ldquo;, in care prezentam situatia dezolanta din centrul municipiului. Mormane de gunoaie luasera…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin DRDP Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autovidanje. Potrivit licitatiapublica.ro, criteriul de atribuire a contractului l a reprezentat pretul cel mai scazut, iar din cele doua oferte primite, castigatoare…

- Consilierii judeteni buzoieni au aprobat, miercuri, in unanimitate un proiect de hotarare privind darea in administrarea Ministerului Justitiei a unei suprafete de 4.000 de metri patrati din curtea fostei maternitati din municipiul Buzau, in vederea construirii unui nou sediu al Judecatoriei. Judecatoria…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului National 3.

- Cazinoul, emblema orasului Constanta, este lasat in paragina de ani buni. Promisiuni au fost multe dar nimeni nu s a ocupat pana acum de reabilitarea cladirii istorice.Constantenii si turistii care s au plimbat astazi pe promenada au putut sesiza bucati cazute de pe fatada Cazinoului. Un pericol pentru…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Acum, desigur, Guvernul pe care il va conduce Vasilica Viorica Dancila este alcatuit doar pe baza de zvonuri. Dar ca de atatea ori si unele din zvonuri s au adeverit cu timpul. Altele nu.Asa se face ca ZIUA de Constanta va prezinta lista celor ce este posibil sa faca parte din noul Guvern.Un Guvern…

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- Compania Nationala de Investitii desfasoara activitati de interes public sau social in baza Programului National de Constructii de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de investitii in conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001, cu modificarile si completarile…

- Compania Naționala de Investiții, cea prin intermediul careia s-a construit bazinul de inot și polo din Sud (pe locul fostului ștrand), a finalizat lucrarile la investiția de la Focșani. Termenul de execuție a fost prelungit de mai multe ori, iar pe panoul amplasat langa gardul perimetrului a fost acoperita…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Situatia Cazinoului din Constanta ramane si anul acesta in aer. Cele trei licitatii organizate pana acum pentru reabilitarea monumentului nu au dus la niciun rezultat. Compania Nationala de Investitii a anulat definitiv procedura de atribuire a lucrarilor de conservare a imobilului de patrimoniu clasa…

- Drumarii au actionat cu sute de autoutilaje si peste 3.400 de tone materiale antiderapante in zonele aflate sub incidenta Codului portocaliu de ninsori si viscol emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Cazinoul din Constanța a intrat pe lista rusinoasa a celor mai afectate 12 cladiri de patrimoniu din Europa, alaturi de monumente istorice din Albania, Georgia sau Belgia. Cu banii de reparaţii blocaţi în cont de trei ani şi cu o lege care permite blocarea oricărei licitaţii,…

- Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri, informeaza un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE).

- In urma apelului initiat de consilierii judeteni PNL Bogdan Bola si Stelian Gima, mai multe primarii din judetul Constanta au raspuns pozitiv si au comunicat problemele cu care se confrunta localitatile lor in ceea ce priveste distributia curentului electric. Demersul alesilor judeteni, pornit la sfarsitul…

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nasterea celui mai mare poet din literatura romaneasca. Nascut pe 15 ianuarie 1850 la Botosani, Mihai Eminescu a fost un poet, prozator si jurnalist roman, socotit de cititorii romani si de critica literara postuma drept cea mai importanta voce poetica din literatura…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a avut discutii la Compania Nationala de Investitii cu privire la finalizarea lucrarilor la stadionul din Targu Jiu. Lucrarea licitata initial, de 20 de milioane de euro, a fost finalizata, dar ma...

- Consiliul Judetean (CJ) Buzau a aprobat joi, intr-o sedinta extraordinara, trecerea in administrarea autoritatii centrale a unui teren pe care va fi construita, prin Compania Nationala de Investitii, o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati, cu

- Lucrarile de reabilitare la cladirea Prefectura Putna sunt blocate de aproape un an de zile din cauza contestațiilor la procedura de achiziție publica. Consiliul Județean așteapta acum pronunțarea de la Curtea de Apel Galați pentru a continua lucrarile. Directorul Directiei Tehnice…

- Unul dintre jucatorii de la Astra 2, care a fost, la un moment dat in lotul lui Marius Sumudica, in sezonul cand s-a castigat Cupa Romaniei, este vorba despre fundasul central Mihnea Nicorescu va merge in perioada urmatoare la FC Snagov, in esalonul secund! Nicorescu – jucator nascut in 1997, originar…

- Autoritatile locale mai au nevoie de fonduri pentru finalizarea lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Potrivit viceprimarului din Targu Jiu, Aurel Popescu, mai sunt de executat o parte a lucrarilor de sistematizare pe verticala si asigurarea utilitatilor. Este vorba de canalizarea pluviala…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- „Anul 2017 il incheiem cu bine. Fara datorii, si cu doua contracte de finantare semnate cu Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre introducerea sistemului de canalizare la Ghertenis, precum si despre reabilitarea scolii si gradinitei din satul Fizes. Totodata, mi s-a comunicat ca voi fi…

- Autostrada Iași – Targu Mureș reprezinta in continuare o prioritate pentru Guvern, anunța Ministerul Transporturilor. Asta deși presa centrala a relatat ca proiectul ar fi blocat de o ancheta a Direcției Naționale Anticorupție. Pentru acest proiect, a carui valoare estimata este de circa 9 miliarde…

- Problema navetei bolnavilor de la Policlinica, situata in dealul Copoului, și Spitalul Județean de Urgența (SJU) va fi rezolvata in urmatorii ani. Unitate medicala a primit unda verde pentru construirea noului ambulatoriu de specialitate chiar in curtea SJU. Proiectul, in valoare de 5 milioane de euro,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cumpara zece autoturisme Break pentru DRDP Constanta, in valoare estimata fara TVA de 570.000 de lei.Autoturismele trebuie sa fie fabricate in anul 2017. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare pana pe…

- Luni, 18 decembrie 2017, a fost randul sportivilor din Ramnic sa primeasca un frumos cadou de sarbatori. In prezenta primarului Mircia Gutau si a viceprimarilor Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu a avut loc inaugurarea salii de atletism de la Stadionul Municipal ”Zavoi”, o investitie de care beneficiaza…

- Printr-o decizie istorica adoptata joi, 14 decembrie, Consiliul Local din Roma a revocat exilul lui Publius Ovidius Naso in cetatea Tomis, Constanta de astazi. Edilii italieni au apreciat ca trebuie indreptata „eroarea comisa din considerente personale“ de inaintasii lor. Reabilitarea vine in Anul Ovidius,…

- Visati sa simtiti miros de brad romanesc in zilele de sarbatoare ce se apropie? Luati-va gandul! In pietele constantene se vand doar brazi de import, la fel si in marile centre comerciale. Constantenii se plang ca nu se pot apropia de preturi, nici macar la coronitele din crengute de brad. Asa ca asteapta…

- Temperaturi care se apropie de 20 de grade. Asta ne-a pregatit jumatatea lui decembrie in aceste zile la malul marii. Cu gandul mai degraba la primavara decat la sarbatori, constantenii au facut astazi o plimbare mai lunga pe faleza Cazinoului. Așa ca nu puțini au fost cei care au ieșit pe faleza Cazinoului…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Consiliul Județean Timiș propune ca viitoarea sala polivalenta de 16.000 de locuri sa fie amplasata la Giroc, in timp ce Primaria Timișoara și-a exprimat opțiunea ca aceasta sala sa fie realizata chiar in urbea de pe Bega, in zona Stadionului „Dan Paltinișanu” și a mai propus o alta locație,…

- Ieri, la Galati, au debutat intrecerile turneului zonal al Memorialului „Gheorghe Ola” la mini-fotbal (jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2008). Campioana judetului Constanta, Academia Hagi 2008 (antrenor Ciprian Micu; director coordonator Constantin Mares), a obtinut doua victorii in ziua inaugurala:…

- Briza marii a fluturat tricolorul la Contanta. Intreg orasul a sarbatorit Ziua Nationala a Romaniei. Autobuzele au avut tricolorul in parbriz, la fel si conducatorii auto, magazinele au imbracat manechinele in tinute rosu, galben si albastru, iar pe strada, copiii, parintii si bunicii au purtat cu mandrie…

- Constantenii au parte, azi, de Sfantul Apostol Andei, de vreme frumoasa.Potrivit meteorologilor, azi, constantenii au parte de o temperatura de 11.4 ordm;C.Vantul sufla cu 1.5 m s, din directia Est. Cerul este partial acoperit. Umezeala relativa este de 85 .Prin urmare, multi constanteni se pot bucura…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului Regional Nord Est, Gheorghe Flutur, anunta ca marti, 5 decembrie, va fi prezent la Vatra Dornei, alaturi de arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, de directorul general al Agentiei de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamt, Vasile Asandei, de primarul…

- Consilierii locali din Zlatna au aprobat in ultima lor ședința proiectul de hotarare privind achiziționarea a 444 mp de teren din preajma Caminului Cultural din Feneș pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a zonei. Caminul din Feneș a fost inaugurat in vara anului 2016. Proiectul ”Reabilitarea,…

- Dupa aproape trei ani de la preluarea Cazinoului de catre Ministerul Dezvoltarii via Compania Nationala de Investitii, nici pana astazi nu s au inceput lucrarile de reabilitare a acestuia. Senatorul USR de Constanta Ramona Dinu i a solicitat vicepremierului Paul Stanescu sa raspunda la cateva intrebari…

- Prima investitie vizeaza imbunatațirea transportului public urban: achiziționarea de material rulant electric (vehicule ecologice), modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric public, modernizarea/reabilitarea depourilor aferente transportului public și a infrastructurii aferente,…

- Dinamo va avea un stadion nou, care se va construit pentru EURO 2020. Compania Naționala de Investiții a dat noi informații despre stadionul din Ștefan cel Mare. Potrivit acestor informații, noua arena din Ștefan cel Mare va fi construita in locul velodromului, iar actuala arena, aflata in proprietatea…