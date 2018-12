Modul in care calculeaza INS cresterea economica, cel putin discutabil! Stocurile si inflatia, contributii majore!

Stiri pe aceeasi tema

- Datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit carora cresterea economica a Romaniei s-a accelerat semnificativ in al treilea trimestru, cu 1,9% fata de al doilea trimestru din 2018, arata ca masurile luate de Guvern sunt corecte, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in deschiderea…

- Economia Romaniei va crește in acest an cu 4,5%, arata proiecția de toamna publicata vineri de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), o scadere cu 1 punct procentual fața de nivelul de 5,5% din iulie.In plus, noua prognoza privind economia Romaniei din acest an este mult sub cea…

- Datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS) confirma cresterea economica de 1,4% inregistrata in cel de-al doilea trimestru, fata de primul trimestru al anului, in acord cu estimarile facute de INS in luna august.

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook",…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in acest an cat si anul viitor, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook".…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca, in 2018, Malta si Romania vor inregistra in acest an cea mai mare crestere economica din Europa, de 5,7% si, respectiv, 5,1%, in raportul publicat marti, FMI si-a revizuit, in jos, prognozele referitoare la avansul economiei romanesti pana la 4% in 2018, cu 1,1…

- Potrivit ministrului Finanțelor, Eugen Teoforovici, inflatia creste din „cauze exogene sferei de raspundere a Guvernului sau a BNR”, principalul motiv fiind cresterea preturilor marfurilor nealimentare.Explicația sa stârnit rumoare în plenul Camerei Deputaților,…

- Jumatate din romani fac fata cu greu cheltuielilor curente si tot mai multi trebuie sa se imprumute pentru a le acoperi, arata studiul „Conditiile de viata ale populatiei din Romania“, publicat pe site-ul Institutului National de Statistica - INS.