Stiri pe aceeasi tema

- Fashion Days, cel mai mare magazin online de moda, a dat startul reducerilor de Black Friday 2018 in seara de joi, 15 noiembrie. Unele dintre brandurile tale favorite aflate pe site-ul numit și Destinația #1 de fashion online din Europa Centrala și de Est au discounturi de pana la 90% pentru imbracaminte…

- Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției de anul acesta a Black Friday este demararea reducerilor la eMag, cel mai mare site de vanzari online din Romania. Toata lumea vrea sa știe la ce ora incepe Black Friday la eMag in 2018. Iulian Stanciu, seful eMag a anunțat ca Black Friday 2018 va incepe…

- Fashion Days, unul dintre cei mai mari retaileri online de pe piața locala, anunța ca Black Friday va incepe joi seara și va ține 36 de ore, stocul promis fiind cu 50% mai mare decat anul trecut. Compania spune ca va avea in oferta geci cu discount de peste 80% și ceasuri cu reducere de 60%.

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, estimeaza vanzari de 400 mil. lei in data de 16 noiembrie - cand va organiza evenimentul de shopping Black Friday, o crestere de 40 mil. lei fata de anul precedent, a declarat Iulian Stanciu, CEO al companiei in cadrul unei conferinte de presa.

- eMag, cel mai mare retailer online din Romania, inaugureaza astazi noul sau depozit de langa București. Depozitul este cel mai mare din sud-estul Europei, inclusiv Rusia, a spus Iulian Stanciu, șeful eMag, la interviurile Libertatea Live. Din depozit va fi trimisa marfa inclusiv in Bulgaria și Ungaria,…

- In 2018, eMAG da startul reducerilor de Black Friday pe 16 noiembrie 2018 deoarece intenția lor este sa livreze toate coletele in țara pana la inceputul vacanței 30 noiembrie – 1 decembrie. De aceea, trebuie sa fi pe faza și in dimineața zilei de 16 sa iți incepi cumparaturile pentru a fi sigur ca mai…

- Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anuntat, joi, cand organizeaza compania anul acesta Black Friday si motivele pentru care a ales aceasta data. eMag, cel mai mare retailer online din Romania in functie de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie. „Vrem sa avem timp…

- Iulian Stanciu, CEO-ul eMag, a anunțat astazi cand organizeaza compania anul acesta Black Friday și motivele pentru care a ales aceasta data. eMag, cel mai mare retailer online din Romania in funcție de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie. Citește și: Black…