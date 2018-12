Stiri pe aceeasi tema

- Principalele masuri cuprinse in Ordonanța de Urgența adoptata in ședința de Guvern de azi: -DEMARAREA UNUI PROGRAM PRIVIND CONSTRUCTIA A 1000 DE GRADINITE CU PROGRAM SPORTIV PRIN PARTENERIAT CU MEDIUL DE AFACERI, IN SENSUL IN CARE FIRMELE PRIVATE SI FUNDATIILE CARE VOR CONSTRUI IN URMATORII 2 ANI DE…

- Prevederile referitoare la pensiile private obligatorii, prezentate deja de Ministerul Finantelor duc la desfiintarea acestuia, odata ce administratorii sunt obligati sa investeasca in parteneriatele public-private derulate de stat si sa-si dubleze capitalizarea.

- Pe 17 decembrie 2018, presedintele Romaniei a promulgat, prin Decretul nr. 1249, legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81 2018 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, persoanele…

- Viorica Dancila a facut precizari cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta pe tema codurilor penale. "A fost o astfel de discutie in cadrul CExN. In unanimitate s-a hotarat ca in cazul articolelor declarate constitutionale sa vedem posibilitatea de a le include intr-o ordonanta de urgenta.…

- Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de aproximativ 1,99 miliarde de lei, la 31 octombrie 2018, în crestere cu 14,21% comparativ cu nivelul de la 31 octombrie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Pensiile private europene se vor putea muta dintr-un stat in altul. Pensiile paneuropene ne-ar putea asigura batraneți liniștite. Parlamentul European a inceput negocierea privind economisirea unor fonduri...

- Un studiu sociologic efectuat de ISRA Center arata ca 51% dintre romani nu reusesc sa puna deloc bani deoparte, in general, si cu atat mai putin pentru momentul pensionarii. Pe fondul unui nivel precar al economisirii, majoritatea covarsitoare romanilor (71%) considera ca este necesara mentinerea Pilonului…

- Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, dupa intalnirea avuta marti cu premierul Viorica Dancila, ca este extrem de ingrijorat de situatia din Romania si ca a intrebat-o pe Dancila despre coruptie si despre independenta justitiei, el aratand ca Romania face pasi inapoi in ceea ce priveste…